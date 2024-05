Pärnus on plaanis hakata koolitama tuulepargitehnikuid

Kuigi Eestis on püsti kümneid tuulikuid ja arendatakse mitut tuuleparki, on vähe selliseid spetsialiste, kes suudaks tuulikuid hooldada. Järgmiste aastate jooksul vajab riik sadu tuulikute hooldustehnikuid

"Suvisel ajal tuuakse (Eestisse) väga palju tööjõudu sisse muudest riikidest. Aastaks 2030, kui Eesti arendajad on arendused ehitusse saanud, on Eestis puudu 400 tuulikute hooldustehniku töökohta," ütles Enefit Greeni juhatuse liige Innar Kaasik.

Praegu õpetavad tuulikutootjad suure osa tehnikutest välja ise.

"Hooldustehniku tööd jagunevad peamiselt kaheks – üldiselt tuuliku korrashoiu jälgimine ja teine on igapäevase rikkereageerimise ülesanded. Eelnevalt võiks koolis ikkagi olla õpetatud baasteadmised," lausus Enefit Greeni tuulikute tootmisjuht Karl Randmaa.

Kvalifitseeritud tööjõu tagamiseks avatakse sügisel Pärnumaa kutsehariduskeskuses tuulikutehniku ja tuleval aastal Kuressaare ametikoolis tuulikulabade hooldustehnoloogi eriala. Pärnumaa kutsehariduskeskuse hinnangul on väljaõppe kõige nõudlikum aspekt praktika, sest see on keeruline ja kallis.

"Selleks, et minna ja teha mingeid töid üleval, tuleb ju tuulik seisma panna ja see ei ole majanduslikult just väga odav. Kooli ülesanne on sõnastatud nii, et me peame võimalikult palju tegema tööd maa peal selgeks," ütles Pärnumaa kutsehariduskeskuse tehnikaõppe juht Jüri Puidet.

Puideti sõnul ületab ühe tuulikutehniku õpetamise kulu kindlasti riigi antavat pearaha. Haridusministeeriumi hinnangul on tuulikute tehnikuid mõistlik õpetada koolides, kus õpetatakse ka teisi tehnilisi erialasid ja suure tõenäosusega koondub õpe Pärnumaale ja Saaremaale.

"Vastavalt tuuleparkide valmimisele ja arendajate plaanide realiseerumisele on võimalik mahtusid ka vastavalt suurendada. Muidugi on väljakutse selles, et õpetamisvõimekuse ülesehitamine, kvaliteetse õppekeskkonna loomine nõuab investeeringuid," lausus haridusministeeriumi asekantsler Renno Veinthal.

Riik rahastab tuulikutehnoloogide erialade arendamist läbi inseneriakadeemia programmi, kuhu aastani 2029 suunatakse mitu miljonit eurot Euroopa Liidu tõukefondidest.