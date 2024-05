Neljapäeval on mitmel pool üle 20 kraadi sooja

Neljapäev on päikeseline, kuid tuul tõuseb.

Neljapäeva öö on laialdaselt selge, kohatised pilverüngad sadu ei anna. Võib aga tekkida udulaamasid. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 5 kuni 9, rannikul kuni 11 kraadi.

Hommik on laialdaselt selge ja kuiv. Läänekaare tuul on nõrk, põhjarannikul kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10 kuni 15 kraadi.

Ennelõuna on päikeseline ja rahulik. Pärastlõunaks lisandub pilverünki ja kohati võib üürike vihmahoog tulla. Läänekaare tuul tugevneb 3 kuni 9, Põhja-Eestis puhanguti 13 kuni 14 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 18 kuni 23, rannikul kohati kuni 13 kraadi.

Reede ja laupäeva ööd hoiab kõrgrõhuala selged, päeval on pilverünki, aga need sadu ei anna. Öine õhutemperatuur alla 5 kraadi piiri ei lange, päevased maksimumid tõusevad 20 kuni 25 kraadini.

Pühapäev on ka suviselt soe, aga pärastlõunal arenevaist pilverünkadest võib hoovihma ja äikest tulla.

Uus nädal tõmbab suvist hoogu pisut maha.