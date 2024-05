Ukraina tegi uue õhurünnaku Krimmile ja Belbeki lennuväljale

Sevastoopoli loodeosas asuval Belbeki lennuväljal puhkes kolmapäeva 15. mai õhtul tulekahju, teatasid mitmed seirekanalid sotsiaalmeediavõrgustikus Telegram. Plahvatusi oli kuulda ka Sevastoopolis, Simferoopolis, Džankois ja Hvardiiskis, vahendas väljaanne The Kyiv Independent.

Telegrami kanal Crimean Wind väitis, et pealtnägijate sõnul rünnati Belbeki lennuvälja ja löögi tagajärjel süttis põlema kütusehoidla. Juba varem oli Sevastoopolis kuulda plahvatusi ja Belbeki sõjaväelennuvälja lähedal toimusid põlengud, teatasid kohalikud elanikud Telegrami uudistekanalile Astra.

Põlengutest teatas sotsiaalmeedias ka sõjateemasid kajastav konto OSINTechnical.

Moskva määratud Sevastoopoli linnapea Mihhail Razvožajev ütles, et linna päästeteenistus "ei ole hetkel registreerinud tsiviilinfrastruktuurile kahju."

Venemaa kaitseministeerium väitis, et tema õhutõrje võttis alla Ukraina tulistatid viis ATACMS-i raketti. The Kyiv Independent ei suutnud väiteid kohe kontrollida. Venemaa võimud väidavad regulaarselt, et on Ukraina rakette ja droone alla lasknud ilma kahjudest teatamata, kuigi aeg-ajalt ilmub hiljem teateid, mis näitavad, et tabamuse on saanud ka sõjalised sihtmärgid või infrastruktuur.

Ukraina relvajõud ründasid ka ööl vastu kolmapäeva Krimmi poolsaarel asuvaid Vene sihtmärke, tulistades nende pihta vähemalt 20 raketti, kusjuures tabamuse sai Belbeki lennuväli.

Kolmapäeval teatas uudistekanal Ukrinform satelliidifotodele viidates, et juba selle rünnaku tagajärjel puhkes Belbeki lennuväljal mitu põlengut.