Toorme odavnemine on küttepuude hinda viiendiku võrra alla toonud

Järvamaal Türi vallas tegutsev Toosikannu Metsahaldus toodab halupuid tööstuslikus koguses. Ettevõtte juhatuse liige Leo Kass ütles, et praegu on saadaval täisvalik nii kuivi kui ka märgi küttepuid. Samas on halupuude hind eelmise aastaga võrreldes tuntavalt odavnenud.

"Muutus on märgatav muidugi. Toormehinnad on langenud ja tegelikult meie väljamüügihinnad on ka suurusjärgus umbes 20 protsenti alla läinud võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Küttepuu puhul ongi see tarnekaugus oluline faktor. Lähipiirkonnas ruumimeetri hind kojuviimisega algab umbes 65 eurost," rääkis Kass.

Toosikannu Metsahalduse juht lisas, et järjekorrad küttematerjali saamiseks pikad ei ole, aga tööd on neil piisavalt.

Türi-Allikul tegutsev Alliku Grupp pakub nii halupuid kui ka puitbriketti koos kojuveoga. Ettevõtte juhatuse liige Toomas Müürsepp ütles, et valikus on erineva pikkuse ja kuivusastmega lepahalud.

"No gramm on ikka hinnad alla läinud mõne euro võrra," nentis Müürsepp, lisades, et ruumimeetri pikemaid halge saab tänavu kätte ümmarguselt 60 euroga. Eelmisel aastal oli hind 65 eurot. Puitbriketi hind aluse kohta on aastaga 50 eurot soodsamaks muutunud.

"Tooraine on natuke odavamaks läinud. Me ostame ju leppa kokku ja selle ostuhind on odavamaks läinud," selgitas Müürsepp hinnalanguse põhjust.

Küttepuude müüjatel on praegu hooaeg täies hoos, kuna enamik inimesi hakkabki praegu, kui kuurid tühjad, uue küttehooaja peale mõtlema ja puid varuma.