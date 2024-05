Fotod: Eesti toidupiirkonnaks on tänavu Saaremaa, Muhu ja Ruhnu

Aasta jooksul pakutakse saartel vastavalt hooajale mere ja saarte maitseid. Ühisnimetajaks on kindlasti kala. Ja seda igal saarel loomulikult omamoodi.

Varasematel aastatel on oma toite ja maitseid tutvustanud juba seitse Eestimaa piirkonda. Sümboolne toidupiirkonna kahvel saadeti saartele eelmise aasta toidupiirkonnast Mulgimaalt.

"Me maitsete aastaga tahaks öelda, et need kolm saart on kõik väga mitmekülgsed ja erilised. Aga me saime aru, et kõigil kolmel saarel juba tehakse äkist, mida Ruhnus Rootsi ajal ei tehtud. Aga saarlased õpetasid selle ka nüüd ära. Me võime täna öelda, et ühine maitse on sümboolselt äkis. Äkis on tegelikult kalameeste poolt valmistatud roog. Kui merel läheb kõht tühjaks, siis võetakse värske kalafilee, hakitakse ära, soola peale ja kohe suhu," rääkis saarte maitsete aasta korraldustiimi juht Angela Nairis.