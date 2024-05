Müncheni lennujaamas vahistati end lennurajale liiminud kliimaaktivistid

Kuus aktivisti tungisid lennujaama alale ning liimisid end lennurajale, ütles politsei pressiesindaja, lisades, et olukord on kontrolli all ning mõlemad lennujaama rajad on saabumisteks ja õhkutõusmisteks avatud.

Lennujaama pressiesindaja ütles, et lennurajad oli õhkutõusmiseks ja maandumiseks täielikult suletud peaaegu kaks tundi. 11 lendu suunati ümber ning umbes 60 lendu oli tühistati.

Lennujaama andmetel leidis juhtum aset ühel lennujaama kõige aktiivsemal reisiperioodil.

Kliimarühmitus Last Generation, kes on varem sarnaseid proteste korraldanud, teatas sotsiaalmeedias, et vastutab aktsiooni eest. Rühmitus teatas, et kuus inimest istusid kell 4.45 kohaliku aja järgi lennujaama asfaldile, et lennukite liiklust takistada.

"Probleem on valitsuses, mitte meie puhkuses," oli kirjas ühe meeleavaldaja sildil.

Aktivistid protesteerisid lennutööstusele antavate toetuste vastu.

Saksamaa siseminister Nancy Faeser ütles, et lennujaama turvameetmed vaadatakse üle.

"Sellised kriminaalsed teod ohustavad lennuliiklust ja kahjustavad kliimakaitset, sest tekitavad ainult põlgust ja viha," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

Saksamaa transpordiminister Volker Wissing ütles, et selliste tegude karistamiseks on vaja uusi seadusi, mis võimaldaksid karistusena kuni kaheaastast vanglakaristust. Kehtivad seadused liigitavad sellised teod aga väiksemate rikkumiste alla.