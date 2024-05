Pühapäev toob hoovihmad ja äikese

Alates pühapäevast on oodata hoovihmasid ja ka äikest, aga ilm püsib endiselt soe.

Öö tuleb selge või vähese pilvisusega ning vihma oodata pole. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis ning sooja on 7 kuni 13 kraadi.

Hommik on selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja õhusoe jääb vahemikku 13 kuni 17 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Keskpäevast alates sajab kohati hoovihma ja võib olla äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis, äikese ajal on tuul puhanguline. Õhutemperatuur on 19 kuni 26, rannikul kohati kuni 15 kraadi.