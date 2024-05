USA kutsub Iisraeli üles seadma täpsemaid sihtmärke

Valge Maja teatas, et Sullivan peab pühapäeval iisraellastega kõnelusi, kus rõhutab vajadust keskenduda sõjalistes operatsioonides Hamasi võitlejatele, mitte täiemahulisele rünnakule Gaza lõunaosas asuvale Rafah' linnale.

Praeguseks on Iisrael on tunginud linna, mis on nende sõnul Hamasi vägede viimane bastion. Sajad tuhanded palestiinlased on põgenenud piirkonnast, mis oli üks nende vähestest allesjäänud varjupaikadest, kirjutas Reuters.

Iisraeli väed tungisid ka sügavamale Gaza põhjaosas asuvatesse Jabaliasse. Iisraeli sõjavägi on öelnud, et nende sõjalised operatsioonid Jabalias, mis on suurim Gaza kaheksast ajaloolisest põgenikelaagrist, on täpsed ja nende eesmärk on takistada Hamasil seal oma haaret taastamast.

Iisrael teatas pühapäeval, et Gaza lõunaosas hukkus lahingus veel kaks Iisraeli sõdurit.

Gaza tervishoiuametnike ja Hamasi teatel hukkus pühapäeval vähemalt 28 palestiinlast, enamik neist Gaza sektori keskosas Nuseiratis asunud majale osaks saanud rünnakus.

Gaza tsiviilhädaabiteenistus teatas oma avalduses, et päästemeeskonnad on seni leidnud 150 viimastel päevadel tapetud palestiinlase surnukeha ja nende loendus näitas, et Iisraeli õhu- ja maatuli on tabanud 300 maja.

Gaza tervishoiuametnikud ei tee hukkunute arvus vahet tsiviilisikute ja Hamasi sõdurite vahel.