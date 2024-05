Uus nädal püsib päikeseline

Esmaspäeva öö on selge, kohati vahelduva pilvisusega. Paiguti sajab hoovihma ja võib olla ka äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 6 meetrit sekundis. Sooja on 8 kuni 13 kraadi.

Töönädala esimene hommik on selge, kohati vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, põhjarannikul kirde- ja põhjatuul 3 kuni 9, iiliti 13 meetrit sekundis. Õhusoe jääb vahemikku 12 kuni 17 kraadi.

Päeval on hoovihma ja äikese tõenäosus suurim Lõuna- ja Kagu-Eestis. Tuul pöördub põhja poolt alates järk-järgult põhja ja kirdesse, puhudes 3 kuni 10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Äikese ajal on tuul puhanguline ja sekka võib tulla ka rahet. Õhutemperatuur on 18 kuni 24, sajuhoogude all ja rannikul kuni 15 kraadi.

Teisipäevast reedeni on päikeselised sajuta päevad. Öine keskmine õhutemperatuur jääb vahemikku 9 kuni 12, päevane 20 kuni 23 kraadi, tuulele avatud rannikul on õhk jahedam ehk keskmiselt 14 kuni 16 kraadi. Õhusoe on tõusuteel ja tuul on mõõdukas, puhudes valdavalt idast ja kirdest.