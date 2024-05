Sõja 817. päev: Zelenski kinnitusel ei õnnestu Venemaal Ukraina vägesid hajutada

Oluline esmaspäeval, 20. mail kell 22.41:

- Üle poole Vovtšanskist on veel Ukraina käes;

- Zelenski: Kõik otsused Ukraina sõjalise toetamise kohta tulevad aastase hilinemisega;

- Kindral: USA-l ei ole plaanis saata Ukrainasse instruktoreid;

- Vene raketilaev Tsüklon teatas tabamusest. Ukraina väed ootavad kinnitust;

- Ukraina eitab, et Vene väed vallutasid Bilohorivka;

- Vene meedia: Krasnodari krais asuv naftatöötlemistehas sai droonirünnakus kannatada;

- Suurbritannia teatas uue abipaketi saatmisest Ukrainasse;

- Zelenski: Vene sõjaväel ei õnnestu Ukraina vägesid hajutada;

- Ukraina: Venemaa rünnakute tagajärjel hukkus pühapäeval vähemalt 12 tsiviilinimest;

- Ukraina teatel peatasid nad kõik 29 öösel toimunud droonirünnakut;

- Vene väed ründasid pühapäeval 13 asulat Sumõ oblastis;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1400 sõdurit.

Üle poole Vovtšanskist on veel Ukraina käes

Ukraina relvajõud kontrollivad 60 protsendi ulatuses Vovtšanski linna, mille pärast Harkivi oblasti põhjaosas käivad ägedad lahingud, ütles oblasti asekuberner Roman Semenuhha.

Tema sõnul pommitavad Vene sissetungijad pidevalt sisuliselt kogu piiriala, sealhulgas Bagoduhhivi, Harkivi ja Tšuguivi rajooni, samuti jätkavad pealetungi Lõptsi asula ja Vovtšanski linna suunas.

"Lõptsi küla tabas mitu juhitavat lennukipommi. Vaenlane ei loobu eriti Vovtšanskis katsetest tõrjuda Ukraina relvajõude linnast välja. Linn on umbes 60 protsendi ulatuses Ukraina sõjaväe kontrolli all, mis tähendab, et tormijooksud ei lõpe. Ka täna hommikul toimusid Kupjanski suunal lahingud. Täna viivad Ukraina relvajõud teatud piirkondades positsioonide parandamiseks läbi ründeoperatsioone," märkis Semenuhha.

Unian kirjutas varem, et Briti telekanali Sky Newsi teatel tõi Ukraina paar päeva enne seda, kui Vene väed üritasid teist korda alates täiemahulise sõja algusest 10. mail Harkivisse tungida, sinna lähedale salaja lisajõude. Veel enne, kui Vene väed tegid teise katse Harkivisse tungida, hakati nende koondumiskohti piiri lähedal tulistama suurtükkidest.

Kindral: USA-l ei ole plaanis saata Ukrainasse instruktoreid

USA ei plaani saata Ukrainasse instruktoreid ja teeks seda nagunii vaid juhul, kui sõda Venemaaga on läbi, ütles USA ühendstaabi juht kindral Charles Q. Brown.

"Praegu ei ole plaane tuua instruktoreid Ukrainasse. Kui see konflikt on läbi ja olukord on paranenud, ehk siis on võimalus meil tuua instruktorid (Ukrainasse) tagasi," ütles Brown ajakirjanikele.

USA-l oli enne täiemahulise sõja algust veebruaris 2022 Ukrainas 150 instruktorit.

Zelenski: Kõik otsused Ukraina sõjalise toetamise kohta tulevad aastase hilinemisega

"Iga otsus, milleni me lõpuks jõuame, tuleb umbes aastase hilinemisega," sõnas Ukraina president Volodõmõr Zelenski esmaspäevases usutluses Reutersi ajakirjanikega. "Selline on minu nägemus, asjad on nii."

"Kui me oleksime alguses, kui droone oli veel väga vähe kasutuses, saanud Patriote ja nad kasutasid rakette, oleksid nad näinud, et raketid lastakse alla," rääkis Zelenski. "Venelased oleks mõistnud, et energiataristu massiline sihtimine on mõttetu. Elektrikatkestusi poleks olnud ja mis veelgi olulisem, me oleksime suutnud kaitsta enamiku oma energiatootmisvõimsusest."

Zelenski kirjeldas õhukaitsesüsteemide, nagu Patriot, tarnimist kui suurt sammu edasi, ent sellele eelnenud perioodi kui kaht sammu tagasi.

Tema karmid märkused tulevad ohtlikul ajal, mil Moskva väed on arvuliselt ja relvastuselt ülekaalus ning Ukraina väed kaotavad territooriumi riigi kirde- ja idaosas.

Lääne partnerite viivituste ja kõhkluste pärast pettunud Zelenski pakkus välja viise, kuidas liitlased saaksid Ukrainat otsesemalt aidata, sealhulgas tulistades teatud tingimustel alla Vene rakette Ukraina territooriumil.

Ukraina eitab, et Vene väed vallutasid Bilohorivka

Vene armee teatas esmaspäeval, et on võtnud Luhanski oblastis asuva Bilohorivka asula täielikult enda kontrolli alla, kuid Ukraina relvajõudude teatel on suudetud Vene vägede rünnakuid piirkonnas tõrjuda.

Ukraina kindralstaap ütles sotsiaalmeedias, et Ukraina väed on löönud tagasi Vene vägede rünnakuid Bilohorivka küla lähedal. Vene kaitseministeeriumi väitel on aga nende väed suutnud liikuda piirkonnas parematele positsioonidele.

Vene kaitseministeerium lisas, et nende väed osalesid esmaspäeval ägedates kokkupõrgetes Harkivi oblastis Vovtšanski, Starõtsija ja Hlõboke lähedal, kus löödi tagasi kaks Ukraina vägede vasturünnakut.

Vene raketilaev Tsüklon teatas tabamusest. Ukraina väed ootavad kinnitust

Mitme Vene allika väitel sai 19. mail Sevastoopoli sadamas raketitabamuse väike Vene raketilaev Tsüklon. Ukraina mereväe pressiesindaja Dmõtro Pletentšuki sõnul ootavad Ukraina kaitsjad sündmusele kinnitust. OSINT-i (avalike allikate luureteave) teadlaste sõnul saab rääkida edukast rünnakust aluse vastu, kui ilmuvad värsked satelliidipildid.

9. mai hommikul teatas aga Ukraina peastaap, et Ukraina jõud hävitasid öö jooksul Vene miinitraaler Kovrovetsi, mainimata Tsükloni.

Ukraina OSINT projekt CyberBoroshno tuvastas satelliidipiltide abil, et raketilaev Tsüklon oli sadamas 17. mail, 200 meetrit Kovrovetsi miinitraalerist idas.

Samal ajal teatas kohalik Ukraina-meelne kanal Krõmski Veter, et 19. mai öösel sai kahjustada hoone, mis asus lähedal kohale, kus Tsüklon oli olnud kaks päeva enne rünnakut.

Vene meedia: Krasnodari krais asuv naftatöötlemistehas sai droonirünnakus kannatada

Venemaa Slavjanski-on-Kubani linnas sai nädalavahetusel Ukraina droonirünnakus kannatada vähemalt üks naftatöötlemistehase plokk, teatas Venemaa riiklik uudisteagentuur RIA Novosti esmaspäeval.

Venemaal Krasnodari krais asuv tehas sattus ööl vastu 19. maid Ukraina droonirünnaku alla, teatas Ukrainska Pravda, viidates Ukraina julgeolekuteenistuse seni avaldamata allikale.

Kahju kogu ulatus on väljaselgitamisel, ütles RIA Novosti allikas.

Naftatöötlemistehas peatas pärast rünnakut oma tegevuse, teatas ettevõte avalduses.

Suurbritannia saatis Ukrainale 80 õhutõrjeraketti, üle miljoni padruni, droone ja miinitõrjesüsteeme

Suurbritannia kaitseminister Grant Shapps teatas uue sõjalise abipaketi tarnimisest Ukrainale.

"Maailm ei saa oodata, Ukraina vajab, et me astuksime üles, et neil oleks Putini tagasilöömiseks vajalik olemas. Just seda on Ühendkuningriik täna teinud," ütles Shapps platvormil X.

Tema sõnul sisaldab sõjaline abipakett enam kui miljonit erinevat laskemoona ühikut, 80 õhutõrjesüsteemide raketti, 20 dessantsõidukit, 20 miinitõrjesüsteemi, 4000 ühikut sõjatehnikat, 30 kaubaalust varuosadega ja määramata arvu mehitamata õhusõidukeid.

The world cannot wait, Ukraine needs us to step up so they have what they need to push Putin back.



That's exactly what the UK has done today.



A full breakdown of what we've rushed to Ukraine to support the men and women fighting on freedom's frontline: pic.twitter.com/C64pa6yvO4 — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) May 19, 2024

Zelenski: Vene sõjaväel ei õnnestu Ukraina vägesid hajutada

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul ei õnnestu Venemaa sõjaväel Ukraina vägesid kaitseliinil hajutada ja seeläbi nõrgestada, vahendas pühapäeval meediakanal Ukrinform.

Zelenski rääkis oma igaõhtuses videosõnumis olukorrast Ukrainas.

"Täna, nagu iga päev, olid meie põhifookuses kõik sõjategevuse valdkonnad ja kogu kaitseliin. Tuli ülemjuhataja teade, et viimaste päevade – terve nädala – tulemusel oleme saavutanud tugevamad positsioonid Harkivi piirkonnas. Aitäh, sõdalased!" lausus Zelenski.

"Samal ajal hävitavad meie väed üsna tõhusalt okupante Donetski suundadel. Seda eelkõige Tšassiv Jari piirkonnas ja mujal. Tegelikult ei suuda okupant saavutada oma eesmärki hajutada meie vägesid õhukeseks ja seeläbi nõrgestada Ukrainat laial rindel Harkivist Donetski oblastini. Tänan iga meie sõdurit," sõnas Zelenski.

Uudisteagentuur UNIAN teatas laupäeval, et Vene okupandid jätkavad katseid vallutada Donetski oblastis asuv Tšassiv Jar. Reedel tõrjusid Ukraina kaitsjad järjekordse vaenlase rünnaku linnale.

Ukraina: Venemaa rünnakute tagajärjel hukkus pühapäeval vähemalt 12 tsiviilinimest

Venemaa rünnakutes Ukraina vastu hukkus pühapäeval vähemalt 12 tsiviilisikut ja sai vigastada vähemalt 55, teatasid piirkondlikud võimud.

Kuberner Oleh Sõniehubovi sõnul teatati enamustest tsiviilohvritest Harkivi oblastis, kus hukkus 12 ja sai vigastada 40 inimest.

Venelaste Iskander-M raketi topeltrünnakus Harkivi põhjapoolsele äärelinnale hukkus väidetavalt kuus inimest, sealhulgas rase naine. Vigastada sai 28 inimest, sealhulgas kaks meedikut.

Kupjanski rajoonis Novoosõnove küla vastu korraldatud raketirünnakus hukkus kaks ja sai viga viis inimest ning teises löögis sama rajooni Kivšarivka küla vastu hukkus kolm ja sai viga neli, teatas kuberner.

Ukraina teatel peatasid nad kõik 29 öösel toimunud droonirünnakut

Ukraina väed tõid ööl vastu esmaspäeva alla kõik 29 Shahed-tüüpi drooni, millega Venemaa neid ründas, teatas Ukraina õhuvägi.

Väidetavalt saatis Venemaa droonid teele Venemaalt Primorsko-Ahtarskist ja Kurski oblastist.

Moskva väed ründasid Ukrainat ka ballistilise raketiga Iskander-M, mis tulistati Harkivi oblasti pihta, seisis õhuväe raportis.

Vene väed ründasid pühapäeval 13 asulat Sumõ oblastis

Venemaa väed tabasid pühapäeval Ukraina kirdeosas Sumõ oblastis 43 rünnaku käigus 13 Ukraina asulat. Rünnakutes sai vigastada sai üks inimene, teatas piirkondlik administratsioon.

Sumõ oblastis registreeriti pühapäeval vähemalt 236 plahvatust.

Vene rünnakute sihtmärgiks olid Hotõni, Junakivka, Bilopillja, Mõropillja, Krasnopillja, Velõka Põsarivka, Nova Sloboda, Družba, Svesa, Hluhhivi, Šalõhõne, Esmani ja Seredõna-Buda asulad.

Väidetavalt sai Hotõni asulas mürsurünnaku tagajärjel vigastada mees.

Venemaa ründas terve päeva piiriäärseid asulaid suurtükitule, miinide, granaadiheitjate ja droonidega.

Bilopillja linnas, kus enne sõda elas umbes 15 600 elanikku, registreeriti 68 plahvatust. Linn asub Ukraina-Vene piirist vaid kaheksa kilomeetrit lõuna pool.

Venemaa rünnakud Sumõ oblastis on viimastel kuudel muutunud järjest intensiivsemaks ning Ukraina võimud on andnud korralduse suurendada piirkonnast evakueerimist.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1400 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 493 690 (võrdlus eelmise päevaga +1400);

- tankid 7590 (+14);

- jalaväe lahingumasinad 14 665 (+35);

- suurtükisüsteemid 12 737 (+50);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1076 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 807 (+4);

- lennukid 354 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 10 236 (+81);

- tiibraketid 2205 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 17 311 (+60);

- laevad / paadid 27 (+1);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2079 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.