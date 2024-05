Oluline esmaspäeval, 20. mail kell 19:10:

- Üle poole Vovtšanskist on veel Ukraina käes;

- Vene raketilaev Tsüklon teatas tabamusest. Ukraina väed ootavad kinnitust;

- Vene meedia: Krasnodari krais asuv naftatöötlemistehas sai droonirünnakus kannatada;

- Suurbritannia teatas uue abipaketi saatmisest Ukrainasse;

- Zelenski: Vene sõjaväel ei õnnestu Ukraina vägesid hajutada;

- Ukraina: Venemaa rünnakute tagajärjel hukkus pühapäeval vähemalt 12 tsiviilinimest;

- Ukraina teatel peatasid nad kõik 29 öösel toimunud droonirünnakut;

- Vene väed ründasid pühapäeval 13 asulat Sumõ oblastis;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1400 sõdurit.

Üle poole Vovtšanskist on veel Ukraina käes

Ukraina relvajõud kontrollivad 60 protsendi ulatuses Vovtšanski linna, mille pärast Harkivi oblasti põhjaosas käivad ägedad lahingud, ütles oblasti asekuberner Roman Semenuhha.

Tema sõnul pommitavad Vene sissetungijad pidevalt sisuliselt kogu piiriala, sealhulgas Bagoduhhivi, Harkivi ja Tšuguivi rajooni, samuti jätkavad pealetungi Lõptsi asula ja Vovtšanski linna suunas.

"Lõptsi küla tabas mitu juhitavat lennukipommi. Vaenlane ei loobu eriti Vovtšanskis katsetest tõrjuda Ukraina relvajõude linnast välja. Linn on umbes 60 protsendi ulatuses Ukraina sõjaväe kontrolli all, mis tähendab, et tormijooksud ei lõpe. Ka täna hommikul toimusid Kupjanski suunal lahingud. Täna viivad Ukraina relvajõud teatud piirkondades positsioonide parandamiseks läbi ründeoperatsioone," märkis Semenuhha.

Unian kirjutas varem, et Briti telekanali Sky Newsi teatel tõi Ukraina paar päeva enne seda, kui Vene väed üritasid teist korda alates täiemahulise sõja algusest 10. mail Harkivisse tungida, sinna lähedale salaja lisajõude. Veel enne, kui Vene väed tegid teise katse Harkivisse tungida, hakati nende koondumiskohti piiri lähedal tulistama suurtükkidest.

Vene raketilaev Tsüklon teatas tabamusest. Ukraina väed ootavad kinnitust

Mitme Vene allika väitel sai 19. mail Sevastoopoli sadamas raketitabamuse väike Vene raketilaev Tsüklon. Ukraina mereväe pressiesindaja Dmytro Pletenchuk sõnul ootavad Ukraina kaitsjad sündmusele kinnitust. OSINTi (avalike allikate luureteave) teadlaste sõnul saab rääkida edukast rünnakust aluse vastu, kui ilmuvad värsked satelliidipildid.

9. mai hommikul teatas aga Ukraina peastaap, et Ukraina jõud hävitasid öö jooksul Vene miinitraaler Kovrovetsi, mainimata Tsükloni.

Ukraina OSINT projekt CyberBoroshno tuvastas satelliidipiltide abil, et raketilaev Tsüklon oli sadamas 17. mail, 200 meetrit Kovrovetsi miinitraalerist idas.

Samal ajal teatas kohalik Ukraina-meelne kanal Krymsky Veter, et 19. mai öösel sai kahjustada hoone, mis asus lähedal kohale, kus Tsüklon oli olnud kaks päeva enne rünnakut.

Vene meedia: Krasnodari krais asuv naftatöötlemistehas sai droonirünnakus kannatada

Venemaa Slavjanski-on-Kubani linnas sai nädalavahetusel Ukraina droonirünnakus kannatada vähemalt üks naftatöötlemistehase plokk, teatas Venemaa riiklik uudisteagentuur RIA Novosti esmaspäeval.

Venemaal Krasnodari krais asuv tehas sattus ööl vastu 19. maid Ukraina droonirünnaku alla, teatas Ukrainska Pravda, viidates Ukraina julgeolekuteenistuse seni avaldamata allikale.

Kahju kogu ulatus on väljaselgitamisel, ütles RIA Novosti allikas.

Naftatöötlemistehas peatas pärast rünnakut oma tegevuse, teatas ettevõte avalduses.

Suurbritannia saatis Ukrainale 80 õhutõrjeraketti, üle miljoni padruni, droone ja miinitõrjesüsteeme

Suurbritannia kaitseminister Grant Shapps teatas uue sõjalise abipaketi tarnimisest Ukrainale.

"Maailm ei saa oodata, Ukraina vajab, et me astuksime üles, et neil oleks Putini tagasilöömiseks vajalik olemas. Just seda on Ühendkuningriik täna teinud," ütles Shapps platvormil X.

Tema sõnul sisaldab sõjaline abipakett enam kui miljonit erinevat laskemoona ühikut, 80 õhutõrjesüsteemide raketti, 20 dessantsõidukit, 20 miinitõrjesüsteemi, 4000 ühikut sõjatehnikat, 30 kaubaalust varuosadega ja määramata arvu mehitamata õhusõidukeid.

The world cannot wait, Ukraine needs us to step up so they have what they need to push Putin back.



That's exactly what the UK has done today.



