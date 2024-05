Salman Rushdie: vabast Palestiinast saaks Hamasi juhtimisel talibanlik riik

Briti kirjanik Salman Rushdie ütles Berliinis kirjandusfestivalil, et vabast Palestiinast saaks Hamasi juhtimisel talibanlik riik, vahendas The Telegraph .

Berliinis kirjandusfestivalil esinedes ütles Rushdie, et on ​​olnud Palestiina iseseisva riigi poolt alates 1980. aastatest ehk suurema osa oma elust, kuid märkis, et Hamasi juhtimisel saaks Palestiinast talibanlik Iraani sateliitriik.

"Kui praegu oleks Palestiina riik, juhiks seda Hamas ja meil oleks talibanlik riik – Iraani satelliitriik," ütles ta neljapäeval kohalikule ringhäälingule RBB. "Kas seda tahavad lääne vasakpoolsete progressiivsed liikumised luua?"

Pühapäeval Saksamaa presidendi Frank-Walter Steinmeieriga kohtunud Rushdie ütles, et mõistab muret Gaza kannatuste pärast, kuid märkis, et Hamas on terroriorganisatsioon. "Tahaksin, et mõned meeleavaldajad mainiksid Hamasi rolli, mis on terroriorganisatsioon. On üsna kummaline, et poliitilised progressiivsed toetavad fašistlikku terrorirühmitust," lisas ta.

Rääkides ülemaailmsetest Palestiina-meelsetest ülikoolilinnakute protestidest, hoiatas ta, et protestid ei muutuks antisemiitlikuks. "Samuti on vaja tagada, et teised üliõpilased ei tunneks end seetõttu ebaturvaliselt või et protestid ei muutuks antisemiitlikuks diskursuseks, mis on juhtunud paljudel juhtudel," lausus Rushdie.

Iraani kõrgeim juht ajatolla Khomenei pani Rushdiele 1989. aastal fatwa, mis nõudis kirjaniku surma, pärast seda, kui tema raamat "Saatanlikud värsid" kujutas "lugupidamatus" valguses prohvet Muhammedi. Iraan on kirjaniku tapmise eest välja pannud umbes kolm miljonit dollari suuruse preemia.

Khomenei järglane kõrgeima juhina ajatolla Ali Khamenei ütles 2019. aastal, et fatwa on "tühistamatu".

Aastal 2022 langes kirjanik noarünnaku ohvriks, mille tagajärjel kaotas ühest silmast nägemise.

Rushdie on India päritolu ning pärit moslemi perekonnast.

Eesti keelde on tõlgitud tema romaanid "Mauri viimne ohe" ning "Kesköö lapsed".