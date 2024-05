Vanaselja: Euroopa peab olema avatud uutele talentidele

Europarlamendi valimistel kandideeriv Kristjan Vanaselja (Parempoolsed) peab oluliseks, et Euroopasse jõuaksid talendid mujalt riikidest, kes aitaksid kohapeal jõukust juurde luua. Samuti on vaja oskustöölisi, sest näiteks Eestis ei ole kohalikud valmis enam kõiki töid tegema.

Kristjan Vanaselja rääkis saates "R2 Päev", kuidas Euroopa on nii majanduslikus mõttes kui ka konkurentsivõimelt muust maailmast maha jäämas. Peamine põhjus selleks on tema sõnul ülereguleerimine. "Me ei lähe uute tehnoloogiliste digiarengutega nii kiiresti kaasa kui näiteks USA või Hiina," lausus ta.

Suur väljakutse, millega Euroopa ei ole tema sõnul toime tulnud, puudutab innovatsiooni arengut. "Meil ei ole maailma tipptehnoloogiaettevõtete seas kuigi palju näiteid Euroopast. Need on üksikud, kes kuuluvad top saja hulka," ütles ta. Seega tuleks tema meelest toetada tehnoloogia- ja innovatsioonisektorit nii, et Euroopast tuleksid järgmised ükssarvikud.

Seda saab tema sõnul toetada näiteks läbi selle, et seadusandlusse ei lähe kirja liigsed bürokraatlikud piirangud. "Teiseks, meie raha, mis Euroopas on, läheb paljuski investeeringuteks näiteks üle Atlandi pensionifondidesse, sest on näha, et seal on investeeringute tasuvus ja tootlikkus suurem. Me peame suutma Euroopas tekitada selle, et raha, mis meil siin on, hakkaks toitma meie enda ettevõtteid. Samuti peab olema julgust otsustada, millised on need sektorid, kuhu panustame," rääkis ta tuues näiteks tehisintellekti. "Me oleme selgelt jäämas muule maailmale jalgu, mis tähendab seda, et Euroopas meie ülesandeks jääbki lõpuks ainult reguleerida, mitte luua," ütles ta.

Oluline teema Vanaselja jaoks on ka väljastpoolt Euroopat tulevad talendid. Euroopas räägitakse tema sõnul rändest sageli keelamise ja piiride sulgemise kontekstis, aga Euroopa peaks olema avatud uutele talentidele. "Need inimesed, kes tulevad siia väljastpoolt, aitavad oma kompetentsuse ja kogemusega kohapeal kasvada ja jõukust juurde luua. Seega peame olema avatud ja valmis aktsepteerima väljast tulevat talenti. Samal ajal peame kontrollima oma piire, et ebaseaduslik ränne oleks piiratud ning meil oleks õigus ja vabadus endal valida, keda siia laseme," rääkis ta.

Kui on näha, et saabunud inimesed ei ole valmis vastu võtma kohapealset kultuuriruumi, peab Vanaselja sõnul olema võimalus need inimesed Euroopa Liidust välja saata. "Peab tekkima sõel, et oleks võimalik ise hoida kontrolli selle üle, kes siin viibivad ja mis alustel," ütles ta.

Parempoolsete sõnul läheb Eestis tulevikus üha raskemaks oskustööliste leidmisega. "Me ei ole ise enam rahvana valmis teatud töid tegema, aga need tööd vajavad tegemist. Selle jaoks peame ausalt suutma välja öelda, et nende ametikohtade täitmiseks on tõenäoliselt vaja väljastpoolt inimesi juurde tuua," rääkis ta.

