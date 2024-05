Brexiti-järgsed piirikorraldused lähevad Suurbritanniale maksma 5,5 miljardit

Briti valitsus prognoosib, et Brexiti-järgse piirikorralduse rakendamine läheb maksma vähemalt 4,7 miljardit naela (5,5 miljardit eurot). Uudisest teatas parlamendi kulutuste järelevalve asutus esmaspäeval.

Britid hääletasid Euroopa Liidust lahkumise poolt 2016. aastal, kuid tarneahelate lahutamise ja tollipiiride rajamise ulatuse tõttu kehtestatakse uusi reegleid alles sel aastal.

Suurbritannia uue piiri sihtmudeli esimene etapp, mis nõuab täiendavat sertifitseerimist, jõustus 31. jaanuaril. Teine etapp algas 30. aprillil, mille käigus kehtestati füüsilised kontrollid sadamates. Kolmas etapp, mis nõuab ohutus- ja julgeolekudeklaratsioone, on kavandatud 31. oktoobriks, vahendavad Euractiv ja Reuters.

Riikliku auditi büroo (NAO) sõnul on 4,7 miljardi naela suurune summa mõeldud 13 kõige olulisemale programmile, et hallata kaupade liikumist üle piiri pärast Brexitit ja parandada programmide jõudlust kogu nende eluea jooksul.

Britid on täieliku piirikontrolli kehtestamist viiel korral edasi lükanud, pärast EL-ist lahkumise üleminekuaja lõppemist 31. detsembril 2020. See põhjustas ettevõtetele ebakindlust, valitsusele ja sadamatele lisakulusid ning suurendas Ühendkuningriigi bioturvalisuse riski, ütles NAO.

"Impordikontrolli kehtestamise korduvad viivitused ja nõuete prognoosimise raskused on toonud kaasa valitsuse kulutusi taristule ja personalile, mida lõpuks ei vajatud," teatas NAO. "Hilised teadaanded poliitika kohta ja kontrolli rakendamise ebakindlus on samuti vähendanud ettevõtete ja sadamate võimet muudatusteks valmistuda."

NAO märkis, et kuigi EL-i järgset piiriülest protsessi on rakendatud suhteliselt sujuvalt, on Ühendkuningriigi ja EL-i vahel kauplevad ettevõtted pidanud silmitsi seisma lisakulude ja halduskoormusega.

Järelevalveasutus kritiseeris ka valitsuse 2025. aasta Ühendkuningriigi piiri strateegiat, mis avaldati 2020. aastal, öeldes, et sel puudub selge ajakava ja integreeritud valitsusülene rakenduskava, kus erinevad osakonnad juhivad erinevaid rakendamise aspekte.

NAO sõnul vajab valitsus ka realistlikumat lähenemist digitaalsele üleminekule.