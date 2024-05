Nädala teises pooles võib õhutemperatuur veelgi tõusta

Alanud nädal jätkub mõõdukalt soojalt, nädala teises pooles võib minna isegi soojemaks. Kui esmaspäeval said mõned paigad Eesti lõunaosas vihmahooge, siis teisipäeval-kolmapäeval on loodus kuiv ja tuleohtlik.

Teisipäeval kujundab Eesti ilma kõrgrõhuala, mis laieneb Põhja-Skandinaaviast esialgu üle Soome ja edasi lõuna suunas. Eesti jääb pöörise serva, kus põhjast itta pöörduv tuul on puhanguline ning õhk põhjarannikul jahedam. Päevamaksimumid jäävad kohati 15 kraadi juurde. Kesk- ja Lõuna-Eesti kohal püsib soe õhumass ja õhutemperatuur tõuseb mitu kraadi üle 20, sajuvõimalus väheneb.

Öö vastu teisipäeva on Eestis selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub põhja- ja kirdetuul 2 kuni 8, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 5 kuni 10, rannikul kuni 13 kraadi.

Hommik on selge või vähese pilvisusega ja kuiv. Puhub kirde- ja põhjatuul 3 kuni 8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 15 kraadi.

Päev on päikesepaisteline. Puhub kirde- ja idatuul 3 kuni 9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 18 kuni 23, tuulele avatud rannikul 15 kraadi ümber.

Kolmapäev on kuiv ja mõõduka ida- ning kirdetuulega. Öösel on sooja 7 kuni 13, päeval 19 kuni 24, tuulele avatud rannikul kuni 15 kraadi.

Neljapäeva öö püsib kuiv, päeval levivad üle Lõuna- ja Lääne-Eesti hoovihmapilved. Tuul puhub idakaarest ning läheb päeval Lääne-Eestis tugevamaks. Öösel on sooja 9 kuni 14, päeval 20 kuni 26, tuulele avatud rannikul kuni 16 kraadi.

Reedel ja laupäeval on lootust, et vihmahood annavad kastet. Õhk läheb veel soojemaks ning õhutemperatuur tõuseb paljudes kohtades üle 25 kraadi. Kuumas ja niiskes õhus on ka äikeseoht kõrge.