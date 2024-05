Tallinna uus linnavõim pani kokku oma esimese eelarve

Kui eelmistel aastatel on Tallinnas tulumaksu laekunud rohkem kui prognoositud, siis sel aastal see nii pole olnud ning lisaeelarves tulude suurendamiseks oli vaja leida raha linnasüsteemist, ütles Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski.

"Täiendavaid vahendeid lisakuludeks oli pigem tagasihoidlikult ja seetõttu kokkuhoiukohti otsiti ja leiti 14 miljonit tegevuskulude pealt erinevates valdkondades," lausus Ossinovski, tuues näiteks linnameedia sulgemine, mis toob kokkuhoidu 1,7 miljonit eurot.

Lisaeelarvega kasvavad Tallinna tänavuses eelarves tulud 9,5 miljoni euro võrra.

Üle vaadati ka investeeringute nimekiri. Ossinovski sõnul saab kõige suuremaks investeeringuks kiirendatud korras trollipargi väljavahetamine, kuhu läheb 30 miljonit eurot, ning trollitaristu rekonstrueerimine, milleks läheb 27 miljonit eurot. Et praegused trollid on juba nii kehvas seisus, et osa neist ei pruugi uute trollide saabumiseni vastu pidada, ostab linn vahepealseks ajaks juurde ka gaasibusse.

Tegevuskuludest saavad enim raha juurde haridus, sotsiaalvaldkond ja kommunaalvaldkond.

Hariduses läheb raha lasteaiaõpetajate, tugispetsialistide ja huvikooliõpetajate palga tõstmiseks. Lisaks saavad kõik linna koolid neli protsenti rohkem raha õpetajate palkadeks, mille kasutamise üle saavad otsustada koolijuhid, ning täiendava raha saab ka eestikeelsele õppele üleminek.

Sotsiaalvaldkond saab juurde 2,5 miljonit eurot, põhiliselt läheb raha puuetega inimeste teenuste paremale kättesaadavusele.

Keskkonna- ja kommunaalamet saab 1,3 miljonit haljastuse, eelkõige uute puude istutamise, jaoks; 2,1 miljonit antakse talviseks kõnniteede hoolduseks.

Kui varem on jäänud uue võimuliidu sõnumitest mulje, et linn võtab kõnniteede lumest puhastamise täiesti enda kanda, siis kommunaalvaldkonna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere ütles, et sel talvel suudab linn võtta enda hooldada veerand nendest kõnniteedest, mis seni on olnud eraomanike hooldada. Siht on edaspidi kõnniteede koristamist rohkem enda kanda võtta, kuid Pere sõnul tuleb enne muu hulgas üle vaadata seni sõlmitud lumekoristuslepingud, kus tema hinnangul on paljud tingimised liialt mitmeti tõlgendatavad.

2,1 miljoni sisse jääb linnale kaheksa lumekoristusmasina ostmine ning 23 töökoha loomine, lisaks loob keskkonna- ja kommunaalamet Tallinna ühise lumekaardi, kuhu kantakse seni keskkonna- ja kommunaalameti, linnaosade ja Kadrioru Pargi jagada olnud andmed. Kaart peaks valmis saama suve lõpuks.