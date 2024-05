Venemaa alustas Ukrainas ja selle lähistel tuumaõppust

Õppuste esimene etapp algab tuumalõhkepeadega varustatud ballistiliste rakettide Iskander ja Kinžal lahingulise kasutamisega, nende väljalaskmise ettevalmistamise ja varjatud liikumisega määratud positsioonile rakettide väljalaskmise ettevalmistamiseks, teatas Vene kaitseministeerium teisipäeva õhtul.

Õppus põhineb Venemaa presidendi Vladimir Putini 6. mail antud korraldusel ja selles osalevad raketiüksused Venemaa Lõuna sõjaväeringkonnas, sealhulgas okupeeritud Ukraina aladel.

Putin on alates täiemahulise invasiooni algusest 2022. aasta veebruaris Ukrainat ja läänt korduvalt ähvardanud tuumarelvaga. Sellised ähvardused on seni jäänud teostamata ning Venemaa jätkab oma kõikehõlmavat sõda ilma tuumarelvi kasutusele võtmata.

Vene kaitseministeeriumi teatel on õppused vastuseks "lääne üksikute ametnike provokatiivsetele avaldustele ja ähvardustele Vene Föderatsiooni vastu", kuid ministeerium ei täpsustanud, milliseid lääne juhtide ähvardusi või provokatiivseid avaldusi silmas peab, märkis oma kommentaaris õppustest teatanud väljaanne The Kyiv Independent.

Moskva on varem nimetanud sõjakateks avaldusteks Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni väljaütlemisi võimaluse kohta saata Ukrainasse Prantsuse vägesid ja Briti välisministri David Cameroni kinnitust, et Ukraina võib kasutada Ühendkuningriigi tarnitud relvi Venemaal asuvate sihtmärkide ründamiseks.

Tuumaõppuste väljakuulutamisel 6. mail kritiseeris otsust koheselt USA, nimetades seda vastutustundetuks retoorikaks, kuid lisas, et ei näe Venemaa strateegilises hoiakus muutusi.

Uudisteagentuuri Reuters sõnul ütleval lääne tuumaanalüütikud, et õppused on kavandatud Putini hoiatussignaaliks, et heidutada läänt Ukraina sõtta otseselt sekkumast. Lääneriigid on varustanud Kiievit relvade, laskemoona ja luureandmetega, kuid on hoidunud vägede saatmisest.

Tuumaõppuse eesmärk on tagada, et üksused ja varustus on valmis mittestrateegiliste tuumarelvade kasutamiseks lahingutegevuses, et reageerida ja tingimusteta tagada Vene riigi territoriaalne terviklikkus ja suveräänsus vastuseks üksikute lääne ametnike provokatiivsetele avaldustele ja ähvardustele Venemaa vastu, teatas Vene kaitseministeerium.

Financial Times teatas veebruaris lekkinud dokumentidele viidates, et Venemaa taktikaliste tuumarelvade kasutamise doktriin hõlmab nii seda, kui vaenlane tungib Venemaa territooriumile kuni konkreetsemate käivitajateni, nagu 20 protsendi Venemaa strateegiliste ballistiliste rakettidega allveelaevade hävitamiseni.

Õppustel osalevad Venemaa Lõuna sõjaväeringkonna raketiväed, mis paiknevad Venemaa lõunaosas Ukraina naabruses ja osalt ka Ukraina territooriumil, mis praegu on Venemaa kontrolli all.

Tuumaõppustel osaleb Venemaa kõrval ka Valgevene.

Analüütikud: tuumaõppus on hoiatus Kiievi liitlastele

Venemaa alustatud taktikaliste tuumarelva kasutamise õppus on selge meeldetuletus, et Moskva võib Ukrainas tuumarelvi kasutada, kirjutas kolmapäeval The New York Times.

Lehe korrespondent Paul Sonne märkis, et Vene kaitseministeeriumi avaldatud videos on näha mobiilseid raketisüsteeme Iskander, ülehelikiirusega strateegilist pommitajat ja ründelennukit. Samal ajal olid rakettide lõhkepead teadlikult hägustatud.

Venemaa väitel on õppused vastus üksikute lääne ametnike provokatiivsetele avaldustele ja ähvardustele nende vastu. "Need õppused olid Venemaa selge hoiatus, et ta võib Ukraina-vastases sõjas kasutada tuumarelva," kirjutab Sonne.

Middlebury rahvusvaheliste uuringute instituudi tuumarelva leviku tõkestamise ekspert Jeffrey Lewis nimetas seda räigeks katseks kasutada tuumaähvardust. "Nad hägustasid isegi ballistiliste rakettide Iskander lõhkepead, mis tundub tarbetu, kuid teatraalne," lisas ta.