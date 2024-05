Rootsi eurovalimiste debattides kerkis küsimus eurole üleminekust

Rootsis on europarlamendi valimiste eelsetes debattides üles kerkinud Euroopa ühine finantsturg, aga ka see, millal või kas üldse võtab Rootsi kasutusele euro.

Enne Euroopa Parlamendi valimisi peaksime kõigepealt kindlaks tegema, millised poliitikad on läbikukkunud, arengut pärssivad ebavajalikud piiritõkked ja regulatsioonid kõrvale jätma, laiaulatuslik tööstuspoliitika ei võrdu heaoluga - nii kirjutas Ettevõtlusuuringute Instituudi professor Fredrik Sjöholm ajalehes Dagens Nyheter.

Sellega avas Sjöholm taas sügisel korraks esile kerkinud debati Rootsi krooni asendamisest euroga.

Rootsi otsustas enam kui 20 aastat tagasi rahaliidust välja jääda. Toona oli soov kaitsta riiki võimalike majanduskriiside eest.

Sjöholmi hinnangul ei ole aga kõigi nende aastate jooksul nähtud ühtegi kriisi, mis oleks puudutanud ainult Rootsit või mille mõju alt oleks Rootsi üksi välja jäänud. Pealegi on Rootsi majandus praegu oluliselt tugevam kui valuutaliidu loomise ajal. Riigivõlg on väga väike, mis tähendab, et kui Rootsit peaks tabama kriis, on ruumi avalike kulutuste suurendamiseks ja maksude langetamiseks, märkis ta.

Niisiis on maailma vanima keskpanga ja 150-aastase valuuta üle uhked rootslased hakanud arutama euro kasutuselevõtu eeliseid. Suurim põhjus on ilmselt ikkagi see, et kroon on juba üle aasta järjest odavnenud, olles praegu erakordsel 11,6 krooni tasemel euro suhtes.

Majandusteadlane Lars Calmfors ütles, et aastatel 2010-2022 ei saanud ta euro kasutuselevõtu teemal mitte ühtegi kommenteerimispalvet, küll aga see nüüd saanud tema päevatööks.

Calmfors ütles, et rootslased vaatavad üle aia, et näha, kas muru on tõesti teisel pool rohelisem.

Parlamendis surub Rootsit euro poole üksnes väike Liberaalne Partei, kelle on vaid 16 kohta.

Ka hiljutised arvamusküsitlused seavad krooni endiselt eurost ettepoole, olgugi et toetus eurole on krooni langusega koos kasvanud. Asi pole mitte niivõrd selles, et rootslased armastavad eurot, vaid selles, et neile ei meeldi oma raha.

2022. aastal hääletas eurole ülemineku poolt 16 protsenti vastajatest. 2023. aastaks tõusis see arv 30 protsendini.

Rootsi kroon on 18 kuuga euro suhtes kaotanud 17,5 protsenti. Ka rootslaste ostujõud välismaal on koos valuutaga kukkunud. Näiteks eelmise aasta teises kvartalis olid rootslased Hispaanias kinnisvara ostjatena 12. kohal, praguseks ollakse neli kohta langenud.