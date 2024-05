Biden vabastab pühade eel reservist miljon barrelit bensiini

USA valitsus vabastab 4. juuli pühade eel reservist miljon barrelit bensiini, et vähendada ameeriklaste kütusehinda. Energeetikaministeeriumi teatel võetakse kütus kirdeosariikides hoitavast reservist, mis seejärel suletakse.

Bensiini müük sulgeb Kirde Bensiinivarustuse Reservi, mis loodi 2014. aastal pärast orkaan Sandyt, kui jaemüüjate kütusevarud otsa lõppesid, vahendab The Telegraph.

President Joe Biden allkirjastas märtsis seaduse, mis kohustas reservi sulgema, kuna bensiini ladustamine on kallim kui toornafta ladustamine.

USA energeetikaminister Jennifer Granholmi sõnul vähendab reservi vabastamine sel suvel ameeriklaste kütusehindu ja seeläbi autoreisidele minevaid kulutusi. "Vabastades reservi sõdurite mälestuspäeva ja 4. juuli vahel, tagame piisava varustuse New Yorkis, New Jerseys, Connecticutis ja kirdeosas ajal, mil töökad ameeriklased seda kõige rohkem vajavad," lisas ta.

Nii toornafta kui ka bensiini hinnad tõusid järsult perioodil jaanuarist aprilli keskpaigani, mil maailmaturg oli mures Lähis-Ida sündmuste ja OPEC-i riikide tootlikkuse languse pärast. Kõrgeimale tasemele tõusis naftahind Iraani ja Iisraeli vahelise konflikti ajal, kuid on viimastel nädalatel taas langenud.

Energeetikaministeerium teatas, et miljon barrelit müüakse New Jerseys ja Maines ning need jõuavad tarbijateni hiljemalt 30. juuniks. Kütust müüakse 100 000-barrelistes partiides, mis USA valitsuse sõnul maksimeerib tarbijale suunatud hinnalangust. Tulu laekub USA riigikassasse.

Demokraadist Bideni otsus tuleb keset Valge Maja meeskonna muret bensiini hinna ja inflatsiooni pärast enne novembrikuiseid presidendivalimisi.

Vabariiklane Donald Trump on korduvalt tõstnud esile madalamad kütusekulud oma ametiajal kui argumendi tema tagasivalimiseks.