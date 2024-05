Algas Pärnu kolmanda silla kaare detailide vedu

Silllakaare detailide vedu toimub kuni juuni keskpaigani.

"Sellest nädalast alustasime kaarsilla teraskonstruktsioonide paigaldamisega, veame kaarsilla peatalastikku talasid ja kokku on meil detaile 57, mis me monteerime üheks suureks kaarekonstruktsiooniks," lausus INF Infra juhatuse liige Robert Sinikas.

Raskeim detail kaalub 46 tonni ja on 28 meetrit pikk.

"Meil on plaan paigaldustööd lõpetada juuli keskpaigaks, et see juuli teises pooles transportida ja paigaldada oma lõplikku asukohta. Kaarsilla teraskonstruktsioon kaalub ise kokku 950 tonni, kuid transpordi ajal, kui me seda lõplikku asukohta transpordime, siis tahame konstruktsioonile paigaldada tugevduselemendid ja tekipadiraketise ehk transpordi ajal kaalub kogu konstruktsioon 1200 tonni," rääkis Sinikas.