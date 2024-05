Viidates Venemaa kaitseministeeriumi dokumendile kirjutas hommikul Soome meedia, et Venemaa soovib merepiire nihutada.

Mõned julgemad poliitikud ja analüütikud ütlevad, et see on järjekordne Vene hübriidoperatsioon, samas Venemaa näiliselt päeva jooksul plaanist taganes. Joakim Klementi