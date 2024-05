Sooja ja kuiva ilma tõttu on Eestis praegu suur tuleoht, mis võib lähipäevil veelgi kasvada.

Kõige suurem on praegu tuleoht Kesk- ja Lõuna-Eestis ning ka Läänemaal. Päästeameti sõnul on võimalik, et lähiajal keelatakse mõnel pool looduses tuletegemine ära. Juhan Hepner