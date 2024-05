Õhutemperatuur tõuseb lähipäevil kuni 30 kraadini

Neljapäeval ulatub Baltimaade kohale nii kõrgrõhuala serv Lääne-Venemaalt kui ka madalrõhkkonna serv Läänemerelt. Öö on Eestis selge ja päev valdavalt päikesepaisteline.

Öö vastu neljapäeva tuleb selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub idakaare tuul 4 kuni 10, saarte rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7 kuni 13, Kirde-Eestis kohati kuni 5, rannikul kuni 15 kraadi.

Hommik on päikesepaisteline. Puhub mõõdukas idakaare tuul, rannikul iiliti 12 meetrit sekundit. Sooja on 14 kuni 17 kraadi.

Päev on selge või vähese pilvisusega. Õhtul lisandub saartel pilvi ja võib sadada hoovihma. Puhub valdavalt ida- ja kirdetuul 5 kuni 10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 21 kuni 27, tuulele avatud rannikul kuni 17 kraadi.

Ja soojust tuleb meile veel juurde. Reedel on ilm enamasti sajuta, ent õhtu poole ei ole välistatud kohatine hoovihm Eesti lääneservas. Öösel on sooja kuni 15, päeval kuni 29 kraadi.

Laupäeva öösel võib Lääne-Eestis sadada veel hoovihma, kuid muidu on öö sajuta, päeva jooksul areneb siin-seal rünksajupilvi, mis toovad sajuhooge ja äikest. Sooja on öösel keskmiselt 15, päeval 27 kraadi, nagu ka pühapäeval, mil öö on valdavalt sajuta ja päev kohatiste hoovihmadega.

Esmaspäeval on ilm enamasti kuiv, kuid üksikud sajuhood ei ole välistatud. Ja sooja on kuni 30 kraadi.