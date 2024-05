Ida-Virumaal põleb Uikala prügila

Häirekeskus sai teate põlengust kolmapäeva õhtul kell 19.21.

Esimesena sündmuskohale jõudnud Jõhvi päästjad tuvastasid põlengu prügila kõrgeimal mäel. Põleng muutus tugeva tuule tõttu kiiresti intensiivsemaks ning haaras oma alla suuremad alad.

Tulekahjul reageerisid päästjad suurte jõududega nii Ida- kui ka Lääne-Virumaa kutselistest ja vabatahtlikest komandodest.

Kell 21.15 tõsteti sündmuse liik kõrgeimale tasemele. Päästeamet saatis piirkonna elanikele välja ohuteavitussõnumi EE-ALARM.

Päästjad paluvasid eelkõige Kohtla-Järve Kukruse ja Järve linnaosa elanikel vältida suitsus liikumist, hoida uksed ja aknad kinni, sulgeda ventilatsioon ning vältida liikumist põlengualale.

Päästeamet teatas kell 01.09, et esialgsete prognooside kohaselt on neljapäeva hommikul õue minek ohutu. Ohu taandumisest lubas päästeamet anda piirkonna elanikele teada EE-ALARMiga ehk SMS-sõnumina. Värske info saamiseks paluti jälgida Päästeameti kodulehte ja Facebooki.

Päästetööde juhi Marek Martinson ütles kella 23 paiku, et tulest on haaratud umbes 10 kuni 11 tuhande ruutmeetri suurune ala. Põlengu käigus hävis ka prügila üks angaaridest ja on oht, et tuli võib levida metsa.

Päästjate sõnul raskendab päästetöid asjaolu, et prügila kahest veehoidlast sellise suure tulekahju kustutamiseks ei piisa. Vee saamiseks on veetud voolikud ligemale kahe kilomeetri kaugusele.