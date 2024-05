Sõja 820. päev: Ukraina väed tulistasid ööpäevaga alla kaks Vene ründelennukit Su-25

Oluline neljapäeval, 23. mail kell 22.55:

- Ukraina lasi ööpäeva jooksul alla teisegi Vene lennuki Su-25;

- Harkivis hukkus Venemaa rünnakutes vähemalt seitse ja sai viga 21 inimest;

- ISW: Vene eriteenistused elavdavad diversioonitegevust NATO riikides;

- Zelenski: Venemaa kasutab ära Ukraina õhutõrje puudumist;

- Kuberner: Harkivi oblastis on oma kodust lahkunud ligi 11 000 inimest;

- Hispaania uus abipakett: Patriot raketid, 155 mm mürsud ja muu relvastus;

- Briti kaitseminister: Hiina saadab Venemaale relvaabi;

- Kadõrov pakkus Putinile tšetšeeni lisaüksuste saatmist Ukrainasse;

Ukraina 110. üksik mehhaniseeritud brigaad tulistas neljapäeval alla järjekordse Vene ründelennuki Su-25. Ka päev varem lasid Ukraina väed Donetski oblastis alla ühe Vene Su-25.

"Päev varem panid meie mehed vaenlase Su-25 Donbassi stepis igavesse parkimisplatsi. See oli üks. Aga juba täna tabasid 110. mehhaniseeritud brigaadi õhutõrjekahurid veel ühe Su. See on kaks," teatas Ukraina armee.

Sellega koos on Ukraina 110. üksik mehhaniseeritud brigaad viimastel nädalatel tulistanud alla kokku kuus Vene ründelennukit.

4. mail teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et 110. brigaadi sõdurid tulistasid Donetski oblastis alla Vene ründelennuki Su-25. Lisaks tulistasid nad alla ühe Su-25 lennuki 11. mail, 13. mail, 18. mail ning 22. mail.

Harkivis hukkus Venemaa rünnakutes vähemalt seitse ja sai viga 21 inimest

Ukraina võimud teatasid, et Vene sõjavägi ründas Harkivit ja naaberlinna Ljubotini 15 raketiga. Selle tagajärjel sai suures trükikojas alguse tulekahju, kus hukkus vähemalt seitse ja sai vigastada 21 inimest.

"Harkivis on Vene raketirünnaku põhjustatud tulekahju kustutatud. Ohvrite arv tõusis 21-ni. Hukkus seitse inimest," teatas Ukraina päästeteenistus.

Ukraina võimude teatel tegi Venemaa Harkivi linnale ja oblastile 15 rünnakut S-300 või S-400 rakettidega.

ISW: Vene eriteenistused elavdavad diversioonitegevust NATO riikides

Lääne ametiisikud hoiatavad, et Venemaa luureagentuurid kavatsevad suurendada sabotaaži ja muid hübriidoperatsioone NATO riikide vastu, teatas USA sõjauuringute instituut (ISW) 22. mai ettekandes.

"Norra politsei julgeolekuteenistus (PST) ja Norra luureteenistus (NIS) hoiatasid 22. mail Norra relvatarnijaid ja teisi Ukrainale sõjavarustuse tarnimisega seotud Norra organisatsioone suurenenud Venemaa sabotaaži ohu eest," seisis raportis.

"PST vastuluure juht Inger Haugland ütles, et PST hoiatas Norra relvatarnijaid vajadusest olla kõrgendatud valmisolekus ning on varem hoiatanud, et Venemaa eriteenistused kavandavad Lääne-Norras, kus asuvad Norra laevastiku baasid ning nafta- ja gaasitaristu, sabotaaži."

Haugland ütles, et Venemaa luureteenistused ei kasutanud Poolas, Saksamaal ja Ühendkuningriigis sabotaaži läbiviimiseks Venemaa kodanikke, vaid teisi inimesi.

Poola peaminister Donald Tusk ütles 20. mail, et Poola võimud vahistasid hiljuti üheksa inimest, keda kahtlustatakse Venemaa luureteenistuste ülesandel Poolas sabotaažis osalemises, ja esitasid neile süüdistuse.

21. mail hoiatas ta, et Venemaal on plaanis toimetada Aafrikast ebaseaduslikult EL-i riikidesse tuhandeid migrante ning rohkem kui 90 protsendil hiljuti Poolas kinni peetud migrantidest oli passis Venemaa viisa.

"Venemaa julgeolekuteenistused suurendavad tõenäoliselt sabotaažioperatsioone Euroopa riikides, et häirida USA uuendatud julgeolekuabi saabumist Ukrainasse, ning tõenäoliselt jätkavad hübriidoperatsioone, mille eesmärk on õhutada 2024. aasta juuni alguses toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste eel Euroopas lahkarvamusi," märkisid ISW analüütikud.

Zelenski: Venemaa kasutab ära Ukraina õhutõrje puudumist

Venemaa kasutab ära Ukraina õhutõrjesüsteemide puudumist ja teeb jõhkraid rünnakuid rindelinnadele ja -küladele, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski neljapäeval.

"Vene terroristid kasutavad ära fakti, et Ukrainal on endiselt puudu piisavast õhutõrjest ja usaldusväärsest võimest hävitada terroristide raketiheitjad just seal, kus need asuvad – meie piiri lähedal," ütles Zelenski sotsiaalmeedias.

Ukraina väed tulistasid alla Vene ründelennuki Su-25

Ukraina väed lasid kolmapäeval Donetski oblastis alla Vene ründelennuki Su-25. See on viies Vene Su-25, mille Ukraina on sel kuul alla tulistanud.

"Saadud teabe kohaselt hävitasid Ukraina väed Vene ründelennuki Su-25," teatas Ukraina relvajõudude kindralstaap. Ründelennuk lasti alla Donetski oblastis Pokrovski lähedal, lisas staap.

Teates öeldakse, et võitlus Pokrovski piirkonnas Donetski oblastis, kus lennuk alla tulistati, on jätkuvalt intensiivne. "Rünnakute arv Pokrovski piirkonnas kasvas 25-ni," teatas kindralstaap. "Eelkõige püüab vaenlane tungida meie võitlusformatsioonidesse ründegruppide ja tehnikaga. Olukord on pingeline, kusjuures üheksa lahingut on endiselt käimas."

Ukraina on varem Su-25 ründelennukite hävitamisest teatanud 4. mail, 11. mail, 13. mail ja 18. mail. Kindralstaap teatas 18. mail, et Venemaa on täiemahulise sissetungi algusest kaotanud üle 350 lennuki.

Nõukogude Liidus loodud Su-25, on raskelt soomustatud maapealsete sihtmärkide ründamiseks mõeldud lennuk, mis pakub Vene maavägedele õhutoetust. Lennuk aitab Venemaal läbi viia intensiivseid rünnakuid rinde mitmes lõigus.

Kuberner: Harkivi oblastis on oma kodust lahkunud ligi 11 000 inimest

Ukraina kirdeosas asuvas Harkivi oblastis on ligi 11 000 inimest olnud sunnitud lahkuma oma kodust alates Vene okupatsiooniväe 10. mail alustatud pealetungist, teatas oblastikuberner neljapäeval.

"Kokku on evakueeritud 10 980 inimest," kirjutas Harkivi oblasti kuberner Oleh Sõnehubov oma Telegrami-kontol.

President Volodõmõr Zelenski hoiatas eelnevalt, et pealetung, millega Venemaa hõivas suurima maa-ala 18 kuu jooksul, võib olla esimene mitmest rünnakulainest.

Tuhanded inimesed pagesid piiriküladest Venemaa väeüksuste eest, sealhulgas Lõptsi külast ja Vovtšanski linnast.

"Võitlus jätkub Vovtšanski piirkonnas, vaid viie kilomeetri kaugusel piirist," ütles kindralstaap. "Meie kaitsjad panevad korralikult vastu."

Moskva hõivas 278 ruutkilomeetrit Ukraina maa-ala vahemikus 9.-15. maini, selgub AFP arvutustest, mis tugineb sõjauuringute instituudi (ISW) andmetele.

Hispaania uus abipakett: Patriot raketid, 155 mm mürsud ja muu relvastus

Ukraina kaitseminister Rustem Umerov teatas, et Hispaania annab uue abipaketi raames Ukrainale Patriot õhutõrjesüsteemide rakette, suurtükimürske, droonivastaseid süsteeme ja muud relvastust.

Umerov rääkis abipaketist telefonivestluses Hispaania kolleegi Margarita Roblesiga. Ta tänas Roblesit Hispaania otsuse eest anda Ukrainale järgmine partii Leopard tanke.

Umerovi sõnul vajab Ukraina rohkem õhutõrjesüsteeme, et olla venelaste vastu efektiivsem. See võimaldab kaitsjatel tõrjuda Vene Föderatsiooni lennukeid ja droone, mida agressor kasutab Ukraina linnade ja külade hävitamiseks.

Umerov kutsus ka Hispaania valitsust ja ettevõtteid üles investeerima Ukraina kaitsetööstusesse.

Briti kaitseminister: Hiina saadab Venemaale relvaabi

Ühendkuningriigi kaitseminister Grant Shappsi väitel saadab Hiina Venemaale relvaabi. USA presidendi julgeolekunõuniku Jake Sullivani sõnul sellest aga märke ei ole ning Hiina piirdub Venemaa relvatööstuse kaudse toetamisega.

"Võin avaldada, et meil on tõendeid, et Venemaa ja Hiina teevad koostööd sõjavarustuse osas, mida kasutatakse Ukrainas," lausus Shapps kolmapäeval Londonis toimunud kaitsekonverentsil peetud kõnes. "USA ja Briti sõjaväeluure võivad paljastada, et surmav relvastus lendab nüüd Hiinast Venemaale ja sealt edasi Ukrainasse," vahendas The Guardian.

Shappsi kinnitusel põhinevad tema väljaütlemised uuel luureteabel ja see olevat märkimisväärne, kuid mingeid konkreetseid tõendeid ta ei esitanud. Kaitseminister juhtis tähelepanu asjaolule, et Hiina ja Venemaa vaheline kaubandus on kasvanud 64 protsenti. "Nad katavad teineteise seljatagust," märkis ta.

Sullivan paistis mõningaid Shappsi kommentaare vaidlustavat. Julgeolekunõuniku sõnul oli küll varem reaalne mure, et Hiina võib Venemaale relvi tarnida, kuid seni pole seda tuvastatud. "USA-l on siiski mure selle üle, mida Hiina teeb, et Venemaa sõjamasinat toita," ütles ta. "Mitte otseselt relvade andmisega, vaid pakkudes Venemaa kaitsetööstusele sisendeid."

Hiina ja Venemaa strateegiline partnerlus on pärast Ukraina invasiooni kasvanud ning USA ametnike sõnul jätkab Peking Moskva varustamist võtmekomponentidega, mida see vajab oma sõjamasina jaoks. Hiina ostab ka Venemaalt naftat ja gaasi.

USA usub siiski, et Peking on hoidunud relvade otsesest andmisest Venemaale, kes on pöördunud rangelt sanktsioneeritud Põhja-Korea ja Iraani poole, et täiendada oma relvavarusid.

Hiina president Xi Jinping võttis mais Pekingis vastu oma Vene kolleegi Vladimir Putini, kus kaks liidrit näitasid üles tugevat ühtsust. Xi ütles pärast läbirääkimisi tehtud avalduses, et nad leppisid kokku vajaduses poliitilise lahenduse järele sõja lahendamiseks.

USA suursaadik NATO-s Julianne Smith ütles aprillis väljaandele Politico, et Hiina jätkab droonitehnoloogia tarvikute ja püssirohu koostisosade müüki Venemaale. "Hiina Rahvavabariik ei saa väita, et on selles küsimuses täiesti neutraalne, nad valivad tegelikult poole," rõhutas ta. "Kui Hiina ei pakuks neid komponente või materiaalset tuge, oleks Venemaa täiesti teises olukorras ja poleks võimeline agressiooniga sellisel määral jätkama."

Kadõrov pakkus Putinile lisavägesid Ukrainasse saatmiseks

Venemaa Tšetšeenia vabariigi juht Ramzan Kadõrov teatas neljapäeva varahommikul, et kohtus Kremlis president Vladimir Putiniga ja pakkus endale alluvate lisaüksuste saatmist Ukrainasse.

Alates 2007. aastast Tšetšeeniat raudse käega juhtinud Kadõrov postitas sotsiaalmeediasse endast koos Putiniga tehtud foto ning ütles, et arutas piirkonna majandusprobleeme ja väljavaateid ning kutsus presidenti külla.

Kadõrov ütles, et kümned tuhanded hästi koolitatud ja varustatud võitlejad on valmis võitlema Venemaa eest Ukrainas, kui selline käsk antakse.

Kadõrovi sõnul on Ukrainas juba teeninud kokku 43 500 tšetšeeni sõdurit, sealhulgas 18 000 vabatahtlikku.

"Ma edastasin ka meie rahva soovid ja kutsusin meie rahvusliku juhi Tšetšeenia Vabariiki külastama," kirjutas Kadõrov.

Kadõrov on korduvalt ümber lükanud teated oma halvast tervisest ning postitanud endast pilte treenimas ja koosolekuid läbi viimas.

Tšetšeenia iseseisvuslased pidasid pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist 1991. aastal kaks sõda Vene sõjaväe vastu, mille tulemuseks oli suured purustused ja inimohvrid. Putin on andnud Kadõrovile laia tegutsemisruumi peamiselt moslemitest koosneva piirkonna juhtimiseks, kuna ta valib vastutasuks selle stabiilsena ja lojaalsena hoidmise eest.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1330 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 497 700 (võrdlus eelmise päevaga +1330);

- tankid 7622 (+11);

- jalaväe lahingumasinad 14 748 (+27);

- suurtükisüsteemid 12 860 (+40);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1077 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 813 (+1);

- lennukid 355 (+1);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 10 391 (+45);

- tiibraketid 2209 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 17 513 (+71);

- laevad / paadid 27 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2094 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.