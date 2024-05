Ukraina väed lasid kolmapäeval Donetski oblastis alla Vene ründelennuki Su-25. See on viies Vene Su-25, mille Ukraina on sel kuul alla tulistanud.

Ukraina väed tulistasid alla Vene ründelennuki Su-25

"Saadud teabe kohaselt hävitasid Ukraina väed Vene ründelennuki Su-25," teatas Ukraina relvajõudude kindralstaap. Ründelennuk lasti alla Donetski oblastis Pokrovski lähedal, lisas staap.

Teates öeldakse, et võitlus Pokrovski piirkonnas Donetski oblastis, kus lennuk alla tulistati, on jätkuvalt intensiivne. "Rünnakute arv Pokrovski piirkonnas kasvas 25-ni," teatas kindralstaap. "Eelkõige püüab vaenlane tungida meie võitlusformatsioonidesse ründegruppide ja tehnikaga. Olukord on pingeline, kusjuures üheksa lahingut on endiselt käimas."

Ukraina on varem Su-25 ründelennukite hävitamisest teatanud 4. mail, 11. mail, 13. mail ja 18. mail. Kindralstaap teatas 18. mail, et Venemaa on täiemahulise sissetungi algusest kaotanud üle 350 lennuki.

Nõukogude Liidus loodud Su-25, on raskelt soomustatud maapealsete sihtmärkide ründamiseks mõeldud lennuk, mis pakub Vene maavägedele õhutoetust. Lennuk aitab Venemaal läbi viia intensiivseid rünnakuid rinde mitmes lõigus.

Briti kaitseminister: Hiina saadab Venemaale relvaabi

Ühendkuningriigi kaitseminister Grant Shappsi väitel saadab Hiina Venemaale relvaabi. USA presidendi julgeolekunõuniku Jake Sullivani sõnul sellest aga märke ei ole ning Hiina piirdub Venemaa relvatööstuse kaudse toetamisega. Hiina ja Venemaa vaheline kaubandus on kasvanud 64 protsenti.

"Võin avaldada, et meil on tõendeid, et Venemaa ja Hiina teevad koostööd võitlusvarustuse osas, mida kasutatakse Ukrainas," lausus Shapps kolmapäeval Londonis toimunud kaitsekonverentsil peetud kõnes. "USA ja Briti kaitseluure võivad paljastada, et surmav relvastus lendab nüüd Hiinast Venemaale sealt edasi Ukrainasse.

Shappsi kinnitusel põhinevad tema väljaütlemised uuel luureteabel ja see olevat märkimisväärne, kuid mingeid konkreetseid tõendeid ta ei esitanud. Kaitseminister juhtis tähelepanu asjaolule, et Hiina ja Venemaa vaheline kaubandus on kasvanud 64 protsenti. "Nad katavad teineteise seljatagust," märkis ta.

Sullivan paistis mõningaid Shappsi kommentaare vaidlustavat. Julgeolekunõuniku sõnul oli küll varem reaalne mure, et Hiina võib Venemaale relvi tarnida, kuid seni pole seda tuvastatud. "USA-l on siiski mure selle üle, mida Hiina teeb, et Venemaa sõjamasinat toita," ütles ta. "Mitte otseselt relvade andmisega, vaid pakkudes Venemaa kaitsetööstusele sisendeid."

Hiina ja Venemaa strateegiline partnerlus on pärast Ukraina invasiooni kasvanud ning USA ametnike sõnul jätkab Peking Moskva varustamist võtmekomponentidega, mida see vajab oma sõjamasina jaoks. Hiina ostab ka Venemaalt naftat ja gaasi.

USA usub siiski, et Peking on hoidunud relvade otsesest andmisest Venemaale, kes on pöördunud rangelt sanktsioneeritud Põhja-Korea ja Iraani poole, et täiendada oma relvavarusid.

Hiina president Xi Jinping võttis mais Pekingis vastu oma Vene kolleegi Vladimir Putini, kus kaks liidrit näitasid üles tugevat ühtsust. Xi ütles pärast läbirääkimisi tehtud avalduses, et nad leppisid kokku vajaduses poliitilise lahenduse järele sõja lahendamiseks.

Eelmisel kuul ütles USA NATO suursaadik Julianne Smith väljaandele Politico, et Hiina jätkab selliste tarvikute nagu droonitehnoloogia ja püssirohu koostisosade müüki Venemaale. "Hiina Rahvavabariik ei saa väita, et on selles küsimuses täiesti neutraalne, nad valivad tegelikult poole," rõhutas ta. "Kui Hiina ei pakuks neid komponente või materiaalset tuge, oleks Venemaa täiesti teises olukorras ja poleks võimeline agressiooniga sellisel määral jätkama."