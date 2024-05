Hartman: Regula lisareiside otsus seisab rahandusministeeriumi taga

Kuigi saarlaste suur soov on, et parvalev Regula teeks ka sel suvel Virtsu-Kuivastu liinil lisareise, pole regionaal- ja põllumajandusministeeriumis siiani vastavat otsust tehtud, sest rahandusministeerium pole oma heakskiitu andnud, ütles ERR-ile regionaalminister Piret Hartman.

Hartmani sõnul teab ta, kui olulised on saarlastele suvised lisareisid, kuid otsust siiani tehtud pole. "Aga saadud tagasiside kinnitab, et peame leidma lahenduse," ütles ta.

Hartmani sõnul on ettepanek lisarahastuseks saadetud rahandusministeeriumi ja seega otsus ootab nende taga, sest neil on kohustus esitada see valitsusele.

"Ka rahandusminister Mart Võrklaev käis hiljuti Saaremaal ning samuti mõistab probleemi tähtsust. Seda enam, et suvi on piltlikult öeldes ukse ees, mistõttu vajab teema kiiret reageerimist," lausus Hartman.

Eelmisel suvel läksid lisareisid maksma 1,17 miljonit eurot. Hartmani sõnul oleks tänavu summa sama, 1,2 miljonit. Sellest arvutatakse maha piletitulu, mis jääb riigile.

Hartman nentis, et järjekordade leevendamiseks ilma lisalaevata häid lahendusi ei ole, kuna põhilaevad opereerivad liinil maksimaalse graafikuga.

"Kui autoga saarele tulijal on võimalik varakult pilet broneerida või valida madalama täituvusega nädalapäev ja kellaaeg ülesõiduks või tulla hoopis bussiga, siis on võimalik sõitjal järjekordi vältida," lausus ta.

Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk saatis regionaalminister Piret Hartmanile kirja, kus tundis muret, et senini pole selgust, kas tänavu suvel on ka parvlaev Regula Virtsu-Kuivastu liinil sõitmas.

"Eelmine aasta näitas, et Regulat on liinile vaja ja ka sel aastal ei saaks teisiti, sest need (reisijate) numbrid kasvavad. Muidu hakkavad olema väga-väga pikad järjekorrad ja see on tegelikult halb kõigile, eriti Saaremaa majandusele ja meie inimestele. Need ei ole ainult need autod, mis jäävad üle vedamata, vaid sinna jääb tulemata väga palju autosid ja inimesed teevad teised valikud. Kui sinna tekivad sabad ja pead paar tundi ootama, siis inimesed ei tulegi ja seda me keegi ei taha," ütles Tuisk mai keskel ERR-ile.

Reisijate hulk Virtsu-Kuivastu liinil viimastel aastatel pidevalt kasvanud. Eelmisel aastal vedas Regula üle Suure väina 31 200 reisijat ja 14 200 autot.