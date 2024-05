Riigisisestel lennuliinidel tõusevad juunist piletihinnad

"Piletihindu tõstetakse, kuna kehtivad piletihinnad ei vasta teenuse pakkumise tegelikele kuludele ning on võrreldes bussi- ja parvlaevapileti hindadega ebaproportsionaalselt madalad," ütles regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas.

Ta ütles, et viimati tõsteti riigisisestel lennuliinidel piletihindu kaheksa aastat tagasi. "Hinnatõus on vastavate kohalike omavalitsustega läbi räägitud, nii et omavalitsused on sellega juba kursis," sõnas Ruubas.

Ruubas märkis, et täpne kuupäev, millal piletihinnad muutuvad, selgub pärast eelnõu kooskõlastamist.

Määruse eelnõu kohaselt tõuseb tavapileti maksumus Tallinna-Kärdla liinil kolme euro võrra, seega hakkab pilet maksma senise 25 euro asemel 28 eurot.

Tallinna-Kuressaare liinil tõuseb tavapileti hind nelja euro võrra, seega hakkab see senise 26 euro asemel maksma 30 eurot.

Pärnu-Ruhnu ja Kuressaare-Ruhnu liinil tõuseb piletihind viie euro võrra ning hakkab senise 29 ja 23 euro asemel maksma vastavalt 34 ja 28 eurot.

Erakorralise Pärnu-Kihnu lennuliini pileti hind tõuseb kolme euro võrra, seega hakkab pilet senise 15 euro asemel maksma 18 eurot. Piletihinnad tõusevad Tallinn-Kärdla liinil 12 protsenti ja Tallinn-Kuressaare liinil 15 protsenti.

Lisaks tavapiletitele on reisijatel võimalik soetada ka paindlikke sõidupileteid. Paindlik pilet annab reisijale mugava võimaluse muuta lisatasuta reisi toimumise aega ja reisija andmeid, mistõttu on paindliku pileti hind tavapileti hinnast kõrgem. Paindliku pileti hind tõuseb suursaarte lennuliinidel nelja euro võrra. Kärdla liinil hakkab paindlik pilet maksma senise 33 euro asemel 37 eurot ja Kuressaare liinil senise 34 euro asemel 38 eurot.

Muudatusena on eelnõus kehtestatud kõrgem piletihind hilistele broneerijatele nendeks päevadeks, mil lennukite täituvus on keskmisest oluliselt suurem. Eelnõu järgi on reedeste ja pühapäevaste lendude pilet kolme euro võrra kõrgem, kui sõitja ostab pileti ajal, mil sellele sõidule on müüdud või broneeritud vähemalt 75 protsenti piletitest. Eesmärk on, et reisijad soetaksid võimalusel pileti võimalikult vara ning valiksid väiksema täitumisega väljumisi.