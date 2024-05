Konkurentsiamet uurib, miks ortidondi juurde on liiga pikad järjekorrad

Konkurentsiamet asus ajakirjanduses ilmunud käsitluste peale analüüsima, mis põhjusel on ravijärjekord ortodondi juurde ebamõistlikult pikk. Ortodondid leiavad, et järjekorrad on kunstlik probleem, sotsiaalministeerium on aga valmis arutama hambaarstide väljaõppe laiendamist, et ka nemad oleksid võimelised lihtsamaid ortodontilisi töid tegema.

Lapsevanemad, kelle võsukestel on puseriti hambumus, on ortodondile aega otsides lootusetus olukorras. Raskemate juhtude korral peaks teenuse eest tasuma tervisekassa, kuid ravijärjekorrad võivad ulatuda aastatesse. Oma rahakoti peal on ravile pääsemine kiirem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Keerulisem on nende raviasutustega, kellel on leping ja seal tervisekassa ka kohustab neid järjekordi pidama. Kõik patsienidid on järjekorras võrdsetel alustel ja järjest me neid võtame. Nendes raviasutustes, kui ma nüüd peast täpselt mäletan, jäid sinna üheksa kuni 24 kuud, sõltuvalt raviasutusest," ütles ortodontide seltsi juhatuse liige Liis-Eleen Kalmer.

Sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste ütles, et tervisekassa hinnangul võib see olla erinev ja see võib paiguti olla ebamõistlikult pikk tõesti.

Konkurentsiamet algatas ajakirjanduses ilmunud käsitluste põhjal turuanalüüsi, et aru saada, millest on olukord põhjustatud.

"Järjekordadega võisid probleemid tekkida aastates 2018 kuni 2020. Seal siis peamine ongi see, et nõudlus on suur ja pakkumine kahjuks ei tule järgi ja me püüamegi aru saada, kus on pakkumisega probleemid või mis seda pakkumist mõjutavad. Kui nõudlus on suur ja pakkumist ei ole, siis lähevad hinnad väga kõrgeks," ütles konkurentsiameti haldusmenetluse valdkonna juht Kadri Lepikult.

Seda ilmestab ka asjaolu, et ortodontide palgad on meditsiinisektori kõrgeimad, keskmiselt 10 000 eurot kuus, mis ületab arstide keskmist palka 2,5-kordselt.

Ortodondid leiavad, et neist turul puudust ei ole, ent sotsiaalministeerium on valmis üle vaatama nii ortodontide koolitustellimuse kui ka hambaarstide täiendusõppe, mis võimaldaks neil lihtsamaid ortodontilisi protseduure ise teha.

"Käesoleval aastal võeti õppesse neli residenti, see oli ülikooli ettepanek. Me tegime ettepaneku tõsta seda ja käesoleval aastal see siiski jäi nelja peale, aga me oleme valmis seda järgmisel aastal uuesti kaaluma, kas seda numbrit võiks suurendada," ütles sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste.

Ortodontide sõnul annavad hambaarstid praegu saatekirju nende juurde vahel ka ilmaaegu. Nad ise näevad lahendust e-konsultatsioonide rakendamises.

Liis-Eleen Kalmer ütles, et see võimaldaks kiireloomuliste küsimustega, mis hambaarstil näiteks visiidi käigus tekivad, vormistada e-konsultatsioon ortodondile ja kiirelt vastus saada. "Seda ilma konkreetse ortodondi vastuvõtule jõudmata. Kui on lühike küsimus, saab ka kiire lühikese vastuse. Tänagi enda vastuvõtu näitel nii mitu patsienti sattus, kes tulid liiga vara, sest mure oli vanematel liiga suur, et ei saanud ennast mitte järjekorda panemata jätta," rääkis Kalmer.

Samuti võiks abi olla sellest, kui saatekirja alusel saaks patsiendi järjekorda panna vaid ühte raviasutusse. Praegu võib üks laps oodata ravi mitmes kliinikus korraga, mis samuti kunstlikult järjekordi pikendab, leiavad ortodondid.

Konkurentsiamet loodab analüüsi valmis saada juuni lõpuks. "Loodame, et sealt ei tule üles ühtegi sellist näitajat, mille põhjal oleks vajadust meil menetlust alustada," ütles Kadri Lepikult.