Reede on valdavalt päikesepaisteline ja kuiv

Reede öö on Mandri-Eestis kuiv. Saartel võib kohati hoovihma sadada ja äikest olla. Puhub ida- ja kagutuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 10 kuni 15 kraadi.

Hommik on mandril üsna selge, saartel vähese ja vahelduva pilvisusega, kuid sajuta. Puhub kagutuul 3 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 16 kuni 19 kraadi.

Päev on Ida-Eestis päikesepaisteline ja kuiv. Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega, õhtupoolikul võib kohati hoovihma sadada ja äikest olla. Puhub kagutuul 3 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 23 kuni 29, tuulele avatud rannikul kuni 17 kraadi.

Laupäev ja pühapäev tulevad üsna sarnased. Öösel ja ennelõunal on sajuhooge üksikutes kohades, pärastlõunal mitmel pool. Ühes sajuga on äikest, võimalik on ka rahe. Ööl vastu laupäeva langeb õhutemperatuur kohati 10 kraadist madalamale, pühapäeva öö on soojem. Päevane soe kerkib 23 kuni 29 kraadini, mõnel pool rannikul ja sajuhoogude all on sooja 17 kuni 22 kraadi.

Uue nädala alguses võib õhk minna veel soojemaks. Pärastlõunasel ajal püsib hoovihma- ja kohati ka äikeseoht. Öine õhutemperatuur jääb 15 kraadi ümber, päevane tõuseb mõnel pool 30 kraadini.