Paapua Uus-Guineal toimunud maalihkes hukkus üle saja inimese

Austraalia ja Okeaania maailmajaos asuvat Paapua Uus-Guineat tabas reedel ulatuslik maalihe, milles hävis üle kuue küla ning hukkus hinnanguliselt üle saja inimese.

Enga provintsi kuberner Peter Ipatas ütles AFP-le, et Kaokalami küla lähedal toimunud maalihe põhjustas elude ja vara kaotuse, kuid ohvrite arv pole veel teada. Ta lisas, et kannatada on saanud rohkem kui kuus küla ning et tegemist on enneolematu looduskatastroofiga.

Sotsiaalmeediasse jõudnud videod näitavad, kuidas kohalikud inimesed tõmbavad välja kivide ja puude alla mattunud laipu.

Kuigi Paapua Uus-Guinea valitsus ja politsei pole seni nõustunud kommentaare andma, hindavad elanikud ohvrite arvu suuremaks kui sadakond inimest.

Porgera kullakaevanduse lähedal asuvas provintsis Porgera linnas äri juhtiv Elizabeth Laruma ütles, et majad külas läksid maatasa, pärast seda kui mäekülg varises.

"See juhtus ajal, kui inimesed varajasel hommikutunnil alles magasid ja kogu küla vajus alla," rääkis Laruma telekanalile ABC. "Minu arvates on maa alla mattunud umbes sada inimest," ütles ta.

Paapua Uus-Guinea on rahvuslikult mitmekesine arenguriik, mille peamiselt põllumajandusega tegelevad elanikud kõnelevad kokku enam kui 800 keelt. Teedevõrk väljaspool suuremaid linnu on kehv.

Enam kui kümne miljoni elanikuga Paapua Uus-Guinea on suuruselt teine riik Austraalia ja Okeaania maailmajaos.