Taliban koostab Emmy võitnud filmi abil tapmisnimekirja USA-ga koostööd teinud kohalikest

Taliban tappis USA sõjaväge miinide demineerimisel aidanud kohaliku töövõtja pärast seda, kui tuvastas ta Emmy võitnud dokumentaalfilmi abil. Filmitegijaid oli hoiatatud, et töövõtja filmis näitamine seab ta ohtu.

20-ndates aastates mees, kes hea välimuse tõttu sai hüüdnimeks "Justin Bieber", osales 2022. aasta dokumentaalfilmis "Retrograde". Filmile heidetakse nüüd ette, et see aitab Talibanil luua nimekirja Ameerika liitlaste sihikule võtmiseks Afganistanis.

Dokumentaalfilm keskendub USA erivägede kogemustele enne Ameerika sõjalist lahkumist riigist 2021. aastal.

Filmi näitamise on lõpetanud National Geographic Channel ja Hulu.

The Washington Posti andmetel võtsid Talibani väed USA-ga koostööd teinud kohaliku elaniku enda kodust kinni. Taliban piinas teda kaks nädalat. Pärast vabanemist suri ta saadud vigastustesse.

Pärast vabastamist ütles mees The Posti tsiteeritud allikale, et talle näidati dokumentaalfilmi ning öeldi, et ta on töötanud välisvägedega. "Nad leidsid mind tänu filmile," ütles ta.

Ta oli üks tuhandetest tsiviiltöötajatest, kes sattusid 2021. aastal ohtu, pärast seda kui USA väed Afganistanist lahkusid ning valitsus langes Talibani kätte. Ta hakkas tähelepanu saama pärast seda kui osales filmis, ilma, et ta nägu oleks olnud hägustatud. Film pälvis kriitikute kõrge kiituse ja võitis kolm Emmy auhinda.

Klipp dokumentaalfilmist levis tema tabamisele eelnenud nädalatel Tiktokis Afganistani kanalitel.

Heategevusorganisatsiooni andmetel, mis püüab aidata USA vägesid abistanud afgaane riigist põgeneda, viibivad peidus kuni kaheksa teist afgaani, kelle nägu on samuti filmis äratuntav.

"Kui filmist sai Hollywoodis hitt, sai sellest Afganistanis hoopis tapmisnimekiri," ütles fondi tegevdirektor Thomas Kasza. "Taliban kasutab filmi tuvastamiseks, röövimiseks, piinamiseks ja tapmiseks."

Dokumentaalfilmi režissöör ja produtsent otsustasid näidata USA-ga koostöös miine otsinud afgaanide nägudest lähivõtteid, hoolimata vähemalt viie inimese hoiatustest, et see võib nende elud ohtu seada. Väidetavalt hoiatati filmitegijaid ajal, mil juba oli dokumenteeritud Talibani kättemaksumõrvasid töövõtjate ja nende perekondade vastu.

Režissöör ja produtsent ütlesid oma avalduses, et nad ei mäleta, et oleks saanud konkreetseid hoiatusi nägude näitamiseks.

Nad väitsid seda ka enne filmi linastumist toimunud üritusel, kuna kaks endist sõjaväelast olid varem ajakirjandusele öelnud, et hoiatasid filmitegijaid afgaanide nägude näitamise eest.

Režissöör Matthew Heineman ja produtsent Caitlin McNally nimetasid mehe surma "südantlõhestavaks tragöödiaks". Nad lisasid, et USA valitsuse järsk lahkumine Afganistanist ja Talibani kättemaksuhimulised tegevused võimu ülevõtmisel viisid lugematute mahajäänud koostööpartnerite surmani.

"See on traagiline lugu, mis väärib tähelepanu. Kuid igasugune katse süüdistada filmimeeskonda, kuna filmis näidati inimeste nägusid sõjatsoonides – nagu on konfliktide kajastamisel juba pikka aega tava olnud –, oleks sügavalt vale," teatasid filmitegijad.