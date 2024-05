Nädalavahetus on südasuvise soojaga

Laupäeva öösel on pilvi vähe ja sajuks on tõenäosus väike. Vaid saartel on võimalik lühiajaline vihmahoog. Puhub nõrk lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on 9 kuni 15, rannikul kohati kuni 18 kraadi.

Hommik on enamasti selge ja kuiv. Lõunakaare tuul on nõrk. Õhutemperatuur on 15 kuni 20 kraadi.

Ennelõuna on selgema taevaga ja kuiv. Pärastlõunal areneb pilverünki ja kohati sajab hoovihma, on ka äikeseoht. Tuul on nõrk, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur tõuseb 26 kuni 29 kraadini, tuulele avatud rannikul ja sajuhoogudes on 17 kuni 22 kraadi.

Pühapäeva öö on sajuta, päev taas arenevate pilverünkadega, millest tuleb siin-seal hoog vihma.

Uue nädala algul on sajutõenäosus päevasel ajal ja vaid üksikuis paigus.

Kolmapäeval on hoovihma ja äikest enam ja eelkõige Eesti idapoolses osas. Temperatuurid on südasuvised, öine miinimum tiirleb paari-kolme kraadi piires 15 ümber, päevased maksimumid kerkivad 27 kuni 30 kraadini, jahedam on rannikul ja rünksajupilvede all.