Hiiumaa ametikooli aiapäev meelitas kohale arvukalt külalisi

Hiiumaa ametikooli aiapäev meelitas keskpäevaks kohale arvukalt külalisi. Suuremõisa lossi kõrval olid end paika seadnud taimemüüjad, kelle kauba vastu tundsid huvi nii mandrilt tulnud turistid kui ka kohalikud hiidlased. Küsisin Hiiumaa elaniku Helgi Põllo käest, mis aiapäeval tema korvi sattus.

"Mul on tegelikult see kõige tähtsam asi, üks roniroos, juba põõsa all peidus, mida ma ei hakanud kaasas kandma. Mõned lillepotid veel ootavad veel sõpru. Olen küll ise ka lilli ette kasvatanud, aga siin on alati suur valik ja väga toredaid töötubasid. Sündmusi on saarel täna nii palju, et võib-olla ei jõua kõigest osa võtta," lausus Põllo.

Mudilastele punuti lillepärgi. Täiskasvanutele mõeldud ettevõtmiste hulgas, mida oli liiga palju, et neid kõiki ette lugeda jõuaks, oli näiteks Suuremõisa lossi ühes saalis peetud Jaapani teetseremoonia. Suuremõisa lossi aed on ühtlasi Hiiumaa ametikooli õppeaed, kus kutseõpilased teadmisi omandavad.

"Praegu on see nii iluaed kui ka köögiviljaaed kui ka eksperimenteerime siin erinevate aiastiilidega. Seda kõike me tahame inimestele näidata," ütles Hiiumaa ametikooli aianduse juhtõpetaja Lylian Lainoja.

Lainoja leidis, et linnaaiandus on perspektiivikas valdkond ja sellest on tuge ka inimeste vaimsele tervisele.

"Eelmise aasta Viljandi linnameister Gea Valner on öelnud väga ilusasti, et "aed, see on inimese ja looduse armastuslugu". Kui su elus on armastust, siis on ju tegelikult kõik paigas," lausus Lainola.