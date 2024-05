Kuivus ja kuumus on muutnud metsad ja maastikud äärmiselt tuleohtlikuks

Eesti metsad ja maastikud on tuleohtlikud. Seetõttu peaksid inimesed päästeameti kinnitusel lõkke tegemisel või grillimisel veenduma, et läheduses on kustutusvahendid. Ida- ja Lääne-Virumaal ei tohi minna ATV-ga metsadesse lõbusõidule. Kuum ja kuiv ilm püsib kuu lõpuni.

Päästeameti meeskonnad sõidavad praegusel kuival ajal iga päev kustutama umbes seitset metsa- või maastikutulekahju.

"Seda on küllaltki palju, maikuu peale kokku on olnud suurusjärgus 130 (väljasõitu) ja neid tuleb nüüd vaikselt peale järjest. Just mõned minutid tagasi oli Kunda külje all üks metsa-maastikutulekahju. Küll väiksem, aga algus tundus päris ärev," lausus päästeameti välijuht Madis Klaassen.

Klaasseni sõnul võib olukord minna veel hullemaks, sest ilm ei näita jahtumise märke. Temperatuur võib sünoptikute ennustuste järgi veelgi tõusta ja olla sisemaal 30 kraadi ümbruses. Võib tulla hoovihmasid, aga mitte märkimisväärselt.

"Mõnes kohas võib tulla tugev sabin, aga see võib olla nii lokaalne, et näiteks kellelegi kõrval põllu peal ei jõua mitte midagi. Alates kolmapäevast on oodata natuke laialdasemat sadu. Sajukogused ei ole nii suured ja temperatuurid on ikkagi väga kõrged – natuke tõmbab tuleohtu küll madalamaks, aga tuleoht endiselt jääb üles," ütles sünoptik Kaido Ennok.

Päästeametil on lõkkepatrullid, kes käivad lõkkekohti üle vaatamas ja inimestele informatsiooni jagamas. Samas peaksid ka inimesed ise tuleohutusele tähelepanu pöörama.

"Kui sa teed midagi – grillid, teed lõket – selline tegevus, mis kätkeb endas tule tegemist või mille tagajärg võib olla tulekahju, siis hea oleks, kui oleksid tuld kustutavad vahendid kõrval või käepärast olemas," lausus Klaassen.

Kui metsa minna, millele siis peaks mõtlema?

"Hetkel on metsa minekuga selline lugu, et meil on Ida-Virumaal ja Lääne-Virumaal tuleohtlik aeg ehk sinna lõbusõidule ATV-de või selliste metsamasinatega minna ei tohi," ütles Klaassen.

Samasugune kuum ilm oli Eestis ka möödunud aasta mais ja Klaassen rõhutas, et põuaajad hakkavadki nüüd järjest pikemaks venima.