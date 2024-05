Pühapäeval võib tulla hoovihma ja äikest

Ilm on ööl vastu pühapäeva enamasti õhukese pilvekihiga või selge, tuul vaikne ning jaheda merevee kohal püsib mõnel pool udu. Pühapäeval sajab meil taas kohati hoovihma ja on äikest.

Öö vastu pühapäeva tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Hilisõhtul sajab kohati hoovihma ja on äikeseoht. Paiguti võib tekkida udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 11 kuni 17 kraadi.

Hommik on vähese pilvisusega ja sajuta. Rannikul võib olla udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 6 meetrit sekundis ning sooja on 15 kuni 21 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärastlõunal sajab kohati hoovihma ja on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 2 kuni 7, Põhja-Eestis kirde- ja idatuul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 24 kuni 30, tuulele avatud rannikul ja sajuhoogudes 17 kuni 22 kraadi. Ja metsad on endiselt väga tuleohtlikud.

Uus töönädal jätkub soojade ilmadega. Öine keskmine õhutemperatuur püsib 14 kuni 16 kraadi ümbruses, päevane 27–28 kraadi lähistel. Tuul on sisemaal nõrk ja muutliku suunaga.

Kohatist hoovihma sajab nii esmaspäeval kui ka teisipäeval ja võib olla ka äikest. Vihmasemad päevad tulevad prognooside järgi kolmapäev ja neljapäev, mil hoovihma sajab juba mitmel pool, kaaslaseks äike.