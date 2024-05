Väidetavalt kavatseb Venemaa rünnakute kiirendamiseks suurendada oma vägesid Harkivi piirkonnas, kuid mõttekoja ISW sõnul pole Venemaal mingit võimalust saada piirkonda piisavalt suuri sõjalisi jõude, et Harkivi linna ümber piirata, rääkimata selle vallutamisest.

Oluline pühapäeval, 26. mail kell 6.52:

- ISW: Venemaal pole piirkonnas piisavalt jõude Harkivi linna vallutamiseks;

- Biden: seisame kindlalt Ukraina kõrval, kuid USA armee Ukrainas sõdima ei hakka.

ISW: Venemaal pole piirkonnas piisavalt jõude Harkivi linna vallutamiseks

Väidetavalt kavatseb Venemaa rünnakute kiirendamiseks suurendada oma vägesid Harkivi piirkonnas, kuid mõttekoja ISW sõnul pole Venemaal mingit võimalust saada piirkonda nii suuri sõjalisi jõude, et Harkivi linna piirata, rääkimata selle vallutamisest.

Harkivi piirkonna põhjaosas on Ukraina väed taktikaliselt üha proaktiivsemad ning Vene väed on sagedamini kaitsepositsioonidel, teatas USA mõttekoda Instituut Sõjauuringute Instituut (ISW) oma päevases aruandes Ukraina ja Venemaa allikatele tuginedes.

Biden: seisame kindlalt Ukraina kõrval, kuid USA armee Ukrainas sõdima ei hakka

USA president Joe Biden ütles laupäeval, et USA seisab kindlalt Ukraina kõrval võitluses Vladimir Putini vastu, kuid märkis, et USA armee Ukrainas sõdima ei hakka, vahendas uudisteagentuur UNIAN meediakanalit Ameerika Hääl.

"Ukrainas ei sõdi ühtegi Ameerika sõdurit. Olen otsustanud selle nii jätta. Kuid me seisame kindlalt Ukrainaga, kui nad seisavad vastamisi julma türanniga. Me ei saa hüljata Ukrainat ja me ei loobu riigi toetamisest sissetungi vastu," lubas Biden.

"Nüüd toetavad Ameerika sõdurid vapraid ukrainlasi võitluses vabaduse eest. Meie sõdurid töötavad ööpäevaringselt, et tagada laskemoona ja varustuse liikumine nii maal, merel ja ka õhus," lausus Biden.

Biden selgitas, et sõjaline toetus ei piirdu ainult relvade pakkumisega.

"USA sõjavägi koolitab ka Ukraina kolleege kasutama arenenud relvasüsteeme ja tanke nagu HIMARS, Patriot ja Abrams. Samuti jagavad nad Ukraina arstide ja kirurgidega teadmisi haavatute taktikalise lahinguhoolduse kohta," lisas Biden.