Oluline pühapäeval, 26. mail kell 10.31:

Venemaa korraldas öösel õhurünnakuid üle kogu Ukraina

Vene väed alustasid ööl vastu pühapäeva laiaulatuslikku õhurünnakut Ukraina vastu, põhjustades mitmes piirkonnas plahvatusi ja vigastades vähemalt kolme inimest, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina õhujõud kuulutasid pühapäeva varahommikul välja õhuhäire kogu riigis, sealhulgas kaugemates lääneoblastites, viidates ohule seoses Vene rakettide, droonide, pommitajate Tu-95MS ja hiljem ka Kinžali ballistiliste rakettidega.

Õhujõud teatasid hommikul, et öö jooksul lasid Ukraina õhutõrjeüksused Mõkolaivi, Odessa, Dnipropetrovski, Poltava, Zaporižžja, Hmelnõtskõi, Kirovo ja Vinnõtsja ja Tšernihivi oblastite kohal alla 31 drooni Shahed ja 12 tiibraketti Kh-101/Kh-555.

ISW: Venemaal pole piirkonnas piisavalt jõude Harkivi linna vallutamiseks

Väidetavalt kavatseb Venemaa rünnakute kiirendamiseks suurendada oma vägesid Harkivi piirkonnas, kuid mõttekoja ISW sõnul pole Venemaal mingit võimalust saada piirkonda nii suuri sõjalisi jõude, et Harkivi linna piirata, rääkimata selle vallutamisest.

Harkivi piirkonna põhjaosas on Ukraina väed taktikaliselt üha proaktiivsemad ning Vene väed on sagedamini kaitsepositsioonidel, teatas USA mõttekoda Instituut Sõjauuringute Instituut (ISW) oma päevases aruandes Ukraina ja Venemaa allikatele tuginedes.

Argentina tahab osaleda röövitud Ukraina laste tagasitoomisel

Argentina plaanib ühineda rahvusvahelise koalitsiooniga Ukrainast sunniviisiliselt Venemaa poolt väljasaadetud laste tagasitoomiseks, teatas Argentiina presidendi kantselei.

Ukraina valitsuse andmebaasi Children of War andmeil on alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainast röövitud 19 500 last. Alla 400 lapse on koju tagasi saadetud.

Ukraina delegatsioon eesotsas presidendi nõuniku Daria Herasõmtšukiga külastas Argentinat projekti raames, mille eesmärk on Ukraina lapsed kodumaale tagasi tuua. Visiidi korraldas Ukraina välisministeerium.

Delegatsioon kohtus Argentina valitsuse ja Rahvuskongressi esindajatega ning EL-i liikmesriikide, kohaliku Ukraina kogukonna, haridustöötajate, ekspertide ja ajakirjanikega.

Märtsis teatas Argentina president Javier Milei, et võib juunis Kiievit külastada. Tegemist oleks esimese Lõuna-Ameerika liidri visiidiga Ukrainasse pärast täiemahulise sõja puhkemist.

Ukraina komandör: sõdurite puudus avaldab lahinguväljal laastavat mõju

Uudisteagentuur UNIAN vahendas anonüümseks jääda soovinud Ukraina komandöri intervjuud telekanalile CNN, kes rääkis sõdurite puudusest lahinguväljal.

"Kui meil oleks Avdijivkas 1000–1500 sõdurit rohkem, siis oleksime kaitsnud nõrku kohti, mille kaudu vaenlane edasi tungis. Kui meil oleks olnud rohkem inimesi, siis oleksime palju kauem vastu pidanud," ütles komandör.

"Sõdurid vajavad korralikku, mitme kuu pikkust puhkust. Nad peavad paranema, lõõgastuma ja unustama. Nad peavad kulutama oma higi- ja vereraha oma majanduslike ja isiklike probleemide lahendamiseks," lausus sõjaväelane.

Sõjaväelase sõnul pole teada, kui palju uusi sõdureid mobiliseeritakse.

"Kui palju inimesi välja kutsutakse, pole selge. Kuid juba mõned sõjaväelased mõtlevad, kas see üldse toimib. Nende suurim mure on see, et nad lõpetavad rühmadega, mis on täis inimesi, kes on kohal ainult sellepärast, et keegi neid sundis," rääkis komandör.

Komandöri sõnul tunnevad inimesed muret selle pärast, et nad saadetakse automaatselt eesliinile, kuid allika kinnitusel see tegelikult nii ei ole.

"Kui oled näiteks spetsialist, kes töötas tsiviilelus infotehnoloogia vallas, raamatupidamises, projektijuhtimises või kasvõi kokana või ametnikuna, siis on sind ka kaitseväel oma oskustega vaja ja saad anda võitu suure panuse liitudes Ukraina relvajõududega," lisas komandör.

Ukrainas jõustus nädal tagasi laupäeval uus mobilisatsiooniseadus, millega langetati teenistusse kutsumise iga ja karmistati karistusi väeteenistuse vältijatele.

President Volodõmõr Zelenski allkirjastas seaduse 16. aprillil. Mobilisatsiooni alla kuuluvad sõjaväekohuslased vanuses 25–60eluaastat.

Biden: seisame kindlalt Ukraina kõrval, kuid USA armee Ukrainas sõdima ei hakka

USA president Joe Biden ütles laupäeval, et USA seisab kindlalt Ukraina kõrval võitluses Vladimir Putini vastu, kuid märkis, et USA armee Ukrainas sõdima ei hakka, vahendas uudisteagentuur UNIAN meediakanalit Ameerika Hääl.

"Ukrainas ei sõdi ühtegi Ameerika sõdurit. Olen otsustanud selle nii jätta. Kuid me seisame kindlalt Ukrainaga, kui nad seisavad vastamisi julma türanniga. Me ei saa hüljata Ukrainat ja me ei loobu riigi toetamisest sissetungi vastu," lubas Biden.

"Nüüd toetavad Ameerika sõdurid vapraid ukrainlasi võitluses vabaduse eest. Meie sõdurid töötavad ööpäevaringselt, et tagada laskemoona ja varustuse liikumine nii maal, merel ja ka õhus," lausus Biden.

Biden selgitas, et sõjaline toetus ei piirdu ainult relvade pakkumisega.

"USA sõjavägi koolitab ka Ukraina kolleege kasutama arenenud relvasüsteeme ja tanke nagu HIMARS, Patriot ja Abrams. Samuti jagavad nad Ukraina arstide ja kirurgidega teadmisi haavatute taktikalise lahinguhoolduse kohta," lisas Biden.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1110 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 501 190 (võrdlus eelmise päevaga +1110);

- tankid 7662 (+12);

- jalaväe lahingumasinad 14 803 (+17);

- suurtükisüsteemid 12 953 (+24);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1083 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 814 (+0);

- lennukid 357 (+1);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 10 425 (+11);

- tiibraketid 2209 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 17 639 (+31);

- laevad / paadid 27 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2111 (+7).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.