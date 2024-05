Taiwani president ütles, et on rahu nimel valmis koostööks Hiinaga

Taiwani president Lai Ching-te ütles pühapäeval, et on valmis koostööks Hiinaga vastastikuse mõistmise ja leppimise nimel, hoolimata Hiina sõjaväeõppustest saare lähistel.

Taiwani president Lai Ching-te astus ametisse esmaspäeval.

Hiina peab demokraatlikku Taiwani osaks oma territooriumist ja on nimetanud Laid ohtlikuks separatistiks. Pärast Lai inauguratsioonikõnet, kus ta eitas Hiina võimu Taiwani üle, alustas Hiina kolm päeva hiljem saare ümbruses sõjaväeõppusi.

Hiina hävitajad, sõjalaevad ja rannavalvealused piirasid Taiwani reede õhtuni. Pekingi teatel katsetati sõjaväe võimet saar hõivata.

Lai ütles pühapäeval, et rõhutas inauguratsioonikõnes, et rahu ja stabiilsus Taiwani väinas on ülemaailmseks julgeolekuks ja heaoluks vajalik element.

"Ma kutsusin ka Hiinat panema koos Taiwaniga ühiselt õla alla tähtsale vastutusele piirkonna stabiilsuse eest," ütles president oma Demokraatliku Progressipartei (DPP) koosolekul. "Ma ootan võimalust parandada vastastikust mõistmist ja leppimist suhtluses ja koostöös Hiinaga ning liikuda edasi rahu ja ühise heaolu positsioonile."

Lai ütles, et rahvusvaheline kogukond ei aktsepteeri riiki, kes põhjustab probleeme Taiwani väinas ja kahjustab piirkonna stabiilsust.

Lai pöördus juba enne ametisse astumist Hiina poole katsetega taastada suhtlus, mis katkes 2016. aastal, kui presidendiks sai tema eelkäija Tsai Ing-wen. Mõlemad presidendid kuuluvad Taiwani iseseisvust pooldavasse DPP-sse.

Hiina suurendas aga vastuseks Lai ametisse nimetamisele sõjalist ja poliitilist survet ning kohalolu Taiwani ümbruses.

Ka pühapäeval teatas Taiwani kaitseministeerium Hiina lennukitest, mereväe- ja rannavalvealustest saare ümbruses, ehkki õppused lõppesid kaks päeva tagasi.