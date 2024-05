Leedus toimub pühapäeval presidendivalimiste teine voor, kus vastamisi on praegune president Gitanas Nauseda ja peaminister Ingrida Simonyte.

Soosikuks peetakse 60-aastast endist pankurit Nausedat, kes sai valimiste esimeses voorus 632 000 häält ehk ligi 44 protsenti valijate toetusest. 49-aastane Simonyte kogus 288 000 häält ehk 20 protsenti valijate toetusest.

Nauseda loodab oma sõnul saada teises voorus 75 protsenti häältest ja jääda veel viieks aastaks Leedu presidendiks.

Pärast 12. mail toimunud esimest valimisvooru ei ole arvamusküsitlusi läbi viidud.

Valitsuserakonna Isamaaliit – Leedu Kristlikud Demokraadid (konservatiivid) kandidaat Simonyte kaotas Nausedale eelmiste presidendivalimiste teises voorus.

Leedu president juhib kaitse- ja välispoliitikat, osaleb Euroopa Liidu ja NATO tippkohtumistel, kuid peab enamiku kõrgete ametnike määramiseks valitsuse ja parlamendiga konsulteerima.

Venemaa oht on olnud 2,8 miljoni elanikuga Balti riigi üks olulisemaid valimisteemasid. Mõlemad kandidaadid on seda meelt, et Leedu peaks suurendama kaitsekulutusi, milleks valitsus tegi hiljuti ettepaneku makse tõsta.

Valijate jaoks on välispoliitikast tähtsamad kandidaatide isikuomadused, aga ka majanduspoliitika.

Simonyte puhul hinnatakse huumorimeelt ja seda, et ta kirjutab oma sotsiaalmeediapostitused ise. Peaministri toetajaskond on ulatuslikum suurtes linnades ja tradisiooniliselt konservatiivsete valijate hulgas.

Eelarveküsimustes alalhoidlik Simonyte on sotsiaalküsimustes liberaalne ja pooldab samasooliste kooselu, mis katoliiklikus Leedus ei ole enesestmõistetav.

Pea kõigis valdkondades mõõdukate seisukohtadega esinev Nausėda on püüdnud näidata end heaoluriigi edendajana, kuid LGBT-õiguste küsimuses on ta konservatiivne.

Valimisjaoskonnad suletakse kell 20.00.