ÜRO hinnangul hukkus Paapua Uus-Guinea maalihkes üle 670 inimese

"Meie hinnangul on maalihke alla mattunud üle 150 maja ja hinnanguliselt üle 670 inimese on surnud," ütles ÜRO migratsiooniagentuuri ametnik Serhan Aktoprak pealinnast Port Moresbyst.

"Olukord on kohutav ja maa liigub ikka veel. Vesi voolab ja see seab kõik asjaosalised väga suurde ohtu," lisas ta.

Maalihe tabas Enga provintsi mägiküla reede varahommikul, mattes enda alla kümneid maju, kus elanikud alles magasid.

Külas elas ligi 4000 inimest, kellest üle tuhande on sunnitud ümber asuma.

"Inimesed kasutavad keppe, labidaid ja harke, et pinnase alla jäänud laipu kätte saada," ütles Aktoprak.

Hävinud on üle 150 maja, ajutine koolihoone ja hulk müügilette. Mõnes kohas on küla peale langenud mäekülg kaheksa meetrit paks ning täis rahne ja puutüvesid.

Abiagentuuride sõnul tegi katastroof lõpu küla kariloomadele, puu- ja juurviljaaedadele ning puhta vee allikatele.

Maalihke põhjuseks arvatakse olevat viimaste nädalate paduvihma.

Paapua Uus-Guinea on Maailmapanga andmetel üks niiskema kliimaga riike maailmas, suurimad paduvihmad koonduvad riigi mägipiirkondadesse.

