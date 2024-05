"AK. Nädal" uuris, kui palju raha kulub koolilõpuüritustele

Juuni keskpaigas on koolide lõpuaktused. Kuivõrd tähtis on neidudele lõpukleit ja aktusel väljanägemine ning kui palju raha selleks kõigeks kulub, uuris Pärnu koolilõpetajatelt "AK. Nädal".

Pärnu Koidula gümnaasiumi abituriendil Triinul Viitasel on lõpukleit ja kingad juba olemas. Talle meeldib, kui asjad on planeeritud varuga ja nii ostis ta kleidi ära juba märtsikuus. Kuigi ta väga sage veebipoodidest ostja ei ole, leidis ta sobiva kleidi just internetist.

"Ma pigem hakkasin internetist vaatama just sellepärast, et 9. klassis ma käisin poode läbi ja see oli ilge peavalu ja seekord ma ei tahtnud sama viga uuesti teha," ütles Triinu.

Kindlat eelarvet Triinul kleidi ostuks ees ei olnud, kuid ülemäära ta sellele samuti kulutada ei tahtnud.

"Ma ei tahtnud väga kallist kleiti osta, üle paarisaja euro ma üldse neid ei vaadanud. Minu kleit maksis minu teada 60 eurot," ütles ta.

Kõige tähtsam kriteerium oli Triinu jaoks see, et nii kleiti kui kingi saaks kanda ka edaspidi.

"Selline kleit, millega ma saaksin käia näiteks teatris. Üheksanda klassi kleit, mis mul on kapis kolm aastat seisnud, pani mind sellisele ideele. Kingadega oli ka nii, et võimalikult mugavad oleksid," lausus Triinu.

Lõpuaktuse väljanägemise peale on ta nõus natuke rohkem raha kulutama, kuid sündmust üle ka ei tähtsusta.

"Ma ei mõtle seda väga üle, aga ma olen juuksurisse aja pannud ja mõtlesin ka maniküüri teha. Meigi ma mõtlesin ise teha, mulle meeldib naturaalsem meik ja ma arvan, et sellega ma saan ise hästi hakkama," ütles Triinu.

Kleit, kingad, juuksur ja maniküür maksavad Triinu sõnul kokku umbes 200–250 eurot.

"See on kulukas, aga see on üks kord elus ka. Võib-olla ülikooli lõpetamine on järgmine, aga siiski on kolm aastat pingutatud selle nimel, et võib tähistada," ütles ta.

Pärnus 9. klassi lõpetav Emily Joost ei ole veel otsustanud, mida ta 19. juunil toimuvale aktusele selga paneb.

"Olen vaadanud kleiti netipoodidest, aga pole veel ära ostnud, kuid on ka varuvariant – õe pükskostüüm, mida tema on kandnud ka 9. klassi lõpetamisel. Miks ma seda pükskostüümi tahaks, on sellepärast, et võib-olla mitte kellelgi pole, see on sihuke eriline," lausus Emily.

Nagu Triinugi, ei tähtsusta Emily aktust üle. Samas arvab neiu, et mida ilusam ja pidulikum aktusel välja näha, seda parem on endal olla. Kleidi peale Emily väga palju kulutada ei taha.

"Kuna mu suurem õde on ka lõpetamas 12. klassi ja mu väiksem õde on lõpetamas lasteaeda, siis ma arvan, et mida soodsam, seda parem. Ma arvan ikka saja euro piires, selline 70 võib-olla või alla selle," ütles Emily.

Meigi ja soengu peale ei kavatse Emily aga üldse raha kulutada.

"Meigi, ma arvan, teeb mu pereliikmetest keegi, ja juuksuris käisin juba ning soengu, ma arvan ka, et lasen kas emal või oma õel teha," ütles ta.