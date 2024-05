Tallinnas Kalevi staadionil toimus võimlemispidu "Mine metsa"

Tänavuse võimlemispeoga koliti Piritalt uue katte saanud Kalevi keskstaadionile. Esinemiseks hakati valmistuma juba eelmisel aastal ning väljakul tehti proove kolm päeva. Pühapäeva lõunal olid võimlejate meeled rõõmsad.

"Kõige väiksemad on kuuekuused kuni 3–5-aastased, neid on 150. Sealt tuleb edasi juba mudilaste suur kaardivägi, keda meil on kokku 304 ja niimoodi vanuseastmeti üles, nii see 1800 meid siin kokku joonistub," ütles peakorraldaja Lembe Laas.

Lausa pisikesed võimlejad said peost osa tänu aktiivsetele lapsevanematele.

"Oleme ikka last proovinud ka kaasata proovidesse, aga eks neil on täpselt niimoodi, et nad tahavad platsi peal rohkem ringi joosta ja niisama mängida. On proovi tehtud ka ilma, aga platsi peal on näha, et kui muusika käima pannakse, siis on lastel ka soov ja tahe kaasa teha kõike, seda on väga tore vaadata," rääkis Talis.

Aasta teema "Mine metsa" puudutab pealavastaja sõnul kõiki osalejaid, sest kuidagi on metsaga ju kõik kokku puutunud.

"Need pisikesed beebid ja väikelapsed, kes on emade-isadega tulnud võimlema /.../ nemad on emade-isadega seal juba käinud ja inspiratsiooni seal juba saanud. Ja noortele ju väga meeldib matkata, 5.-8. klass ongi meil matkajate rollis, kes lähevai seda ägedat metsaelu nautima," rääkis pealavastaja Ulvi Mägi.