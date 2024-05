Algaval nädalal on ilm jätkuvalt väga soe

Öö vastu esmaspäeva on Eestis selge või vähese pilvisusega. Öö hakul võib olla veel üksikuid sajuhooge. Kohati on udu. Sisemaal on tuul nõrk ja muutliku suunaga, rannikul puhub idakaarest 2 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 16 kraadi.

Hommik on selge või vähese pilvisusega ja kuiv. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1 kuni 6 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb 17 kuni 22 kraadini.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja sekka võib tulla rahet. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis, äikese ajal on tuul puhanguline. Õhutemperatuur on 25 kuni 30 kraadi, tuulele avatud rannikul 20 kraadi ümber.

Teisipäeval on päevaste hoovihmapilvede arenemise tõenäosus suurim Kesk- ja Ida-Eestis, alates kolmapäevast aga laialdaselt üle terve maa. Kuuma õhu lisandudes kasvavad ka äikesepilved: suureneb intensiivsete sajuhoogude, rahe ning tugevate tuulepuhangute oht.

Teisipäeval ja kolmapäeval on öisel ajal sooja 13 kuni 18, päevasel ajal 25 kuni 31 kraadi, sajupilvede all ja kohati rannikul jääb õhutemperatuur 20 kraadi ümbrusesse.

Neljapäeval ja reedel ei tõuse päevamaksimumid võib-olla 30 kraadini, kuid kuum ja niiske on ikka ning äikeseoht ei kao kuhugi.