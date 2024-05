Iisrael teatas kahe kõrgema Hamasi ametniku tapmisest

Mõlemad mehed olid seotud Hamasi tegevusega Läänekaldal, sealhulgas rünnakute planeerimise ja raha ülekandmisega. Nagari hallata olid ka vahendid, mis olid mõeldud grupi operatsioonideks Gazas, vahendas The Telegraph.

"Rünnak viidi läbi seaduslike sihtmärkide vastu rahvusvahelise õiguse kohaselt, kasutades täpset laskemoona ja tuginedes täpsetele luureandmetele, mis näitasid Hamasi tegevust selles piirkonnas," seisis Iisraeli armee avalduses.

Avalduses lisati, et Iisraeli armee on teadlik, et rünnaku ja sellest süttinud tulekahju tagajärjel said mitmed tsiviilisikud kannatada.

Gaza ministeerium teatas oma avalduses, et Iisraeli rünnakutes hukkus 35 märtrit ja kümned inimesed said vigastada, enamik neist lapsed ja naised.

Rünnak piirkonnale, mis oli väidetavalt määratud humanitaaralaks, toimus mõned tunnid pärast seda, kui Hamas tulistas Tel Avivile raketisalve, mille kaheksast raketist kolm peatas Iisraeli õhutõrjesüsteem.

See oli esimene Hamasi rünnak Iisraeli keskosa vastu nelja kuu jooksul.

Iisraeli õhurünnakud toimusid vaatamata Rahvusvahelise Kohtu otsusele, et Iisrael peataks oma Rafah' pealetungi. Kohus on teinud ka üleskutse vahistada Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ja kaitseminister Yoav Gallant sõjakuritegude eest, koos kolme võtmeisikuga Hamasist: Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh ja Mohammed Deif.

Palestiina Punane Poolkuu teatas, et rünnakus Tal Al-Sultani laagri vastu oli suur hulk ohvreid ja telgid süttisid põlema. Organisatsioon teatas X-i (endine Twitter) vahendusel, et nad transpordivad ohvreid kiirabiga.

Mõni tund varem kõlasid õhuhäiresireenid Tel Avivis, Herzliyas ja Petah Tikvas. Raketirünnak, mille Hamas ütles olevat vastuseks tsiviilisikute massimõrvale, põhjustas vaid väiksemaid kahjusid. Kaks inimest said kergemaid vigastusi ja Herzliyas sai üks maja pommikillu tõttu kahjustada.

Iisrael teatas, et nende rünnak oli suunatud raketiheitjale, mis oli paigaldatud kahe mošee lähedale.

Erukindral ja Netanyahu valitsuskabineti portfellita minister Benny Gantz ütles, et viimased rünnakud rõhutasid vajadust, et Iisrael jätkaks oma pealetungi Hamasi likvideerimiseks.

ÜRO andmetel on üle 800 000 palestiinlase juba Gaza lõunaosas asuvast Rafahist põgenenud ja veel 1,5 miljonit inimest on varjunud mujal.

Iisrael on rõhutanud, et püüab tsiviilohvreid vältida ning on seetõttu osa piirkondi kuulutanud humanitaaraladeks. Abiorganisatsioonid väidavad aga, et Iisraeli õhurünnakud on tabanud inimesi nendes tsoonides.

Hoolimata viimastest rünnakutest jätkuvad läbirääkimised vaherahu saavutamiseks, mis näeks ette Hamasi käes olevate ülejäänud pantvangide vabastamist.

Hamasi juht on nõudnud, et Iisraeli armee lahkuks täielikult Gazast, kuid Netanyahu pühapäevases avalduses lükati see nõudmine kategooriliselt tagasi. ""Sinwar nõuab sõja lõpetamist, IDF-i (armee) lahkumist Gaza sektorist ja Hamasi jätmist oma kohale, et nad saaksid 7. oktoobri julmusi uuesti ja uuesti korda saata," seisis avalduses.