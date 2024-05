Saksamaa asekantsler: Iisraeli tegevus on vastuolus rahvusvahelise õigusega

Saksamaa asekantsleri Robert Habecki sõnul on Iisraeli tegevus Rafah's vastuolus rahvusvahelise õigusega. Tema märkused tähistavad Saksamaa kõrgemate ametnike retoorika muutust, kes on varem sellistest otsestest süüdistustest hoidunud.

Habeck süüdistas laupäeval Iisraeli rahvusvahelise õiguse rikkumises, kuna see jätkab oma pealetungi Rafah's. Ta on esimene kõrgem Saksamaa poliitik, kes võttis Iisraeli sõjalise tegevuse suhtes Gaza sektoris nii tugeva seisukoha, vahendas Politico.

"See ei tohi nii olla," ütles Habeck kohtumisel kodanikega Saksamaa pealinnas. "Muidugi peab Iisrael järgima rahvusvahelist õigust. Näljahäda, Palestiina elanikkonna kannatused, rünnakud Gaza sektoris on, nagu me nüüd kohtus näeme, vastuolus rahvusvahelise õigusega."

Habecki sõnul on Iisrael üle piiri läinud ning nii see ei tohiks olla.

Rahvusvaheline Kohus, ÜRO kõrgeim kohus, otsustas reedel, et Iisrael peab kohe lõpetama oma sõjalise pealetungi Rafah's. Iisrael eiras otsust ja intensiivistas rünnakuid.