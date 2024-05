Töötukassa ostis oma juhi Ukrainas käigu kohta Äripäevalt sisuturundust

Äripäevas ilmunud lugu "Leping Kiievis sõlmitud. Töötukassa aitab tõhustada Ukraina tööturuameti juhtimist" kannab märget "Sisuturundus" ehk tegu on artikliga, mille ilmumise eest on maksnud töötukassa. ERR uuris töötukassalt, miks peeti vajalikuks endale ajakirjanduses kajastust osta ja kui kulukas see oli.

Töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool ütles, et tegemist on Eesti rahvusvahelise arengukoostöö keskuse (ESTDEV) projektiga, mille läbiviijaks on töötukassa.

"Projekti rahastamine käib keskuse eelarvest, lepingu sisu ei ole mul õigust avalikustada," lisas ta.

Kooli sõnul tellis töötukassa Äripäevalt nende delegatsiooni Ukraina reisi kohta materjali tootmise ning sisuturunduslugu oli justkui boonus.

"Ukraina projekti puhul oli ka Ukraina soov saada ajaloo talletamiseks pildimaterjali. Fotograafita on keeruline näiteks fotosid saada, ma arvan, et inimestele peab ju töö eest maksma. Sama kehtib loo kirjutamise puhul – kirjutamine on töö. Materjali tootmisega käis kaasas ka võimalus loo avaldamiseks," rääkis ta.

Eesti töötukassa raha eest ajakirjaniku ja fotograafi Ukrainasse kaasavõtmine oli Kooli sõnul vajalik seepärast, et töötukassa soovis näidata ukrainlaste soovi saada Euroopa Liitu ning seda, kuidas kõik saavad aidata ka muudmoodi, kui ainult betooniga.

"Projekti kajastavad ka teised Euroopa riikide tööturu organisatsioonid, sest tegemist on esimese sellise projektiga, kus on alustatud euroliidu suunal väga konkreetsete reformidega ja teised riigid tunnevad selle vastu huvi, lisaks katusorganisatsioonid ( ILO, WAPES)," rääkis Kool.

Ka töötukassas on palgal kommunikatsioonitöötajad, ent Kooli sõnul ei saanud nad enda ametnikke projekti talletamiseks kasutada, sest töötukassa ei hoia palgal fotograafi, monteerijat, kujundajat, animaatorit ega teisi selliseid inimesi.

"Kuna selliste teenuse järele ei ole enamasti vajadust, siis on kindlasti palju odavam teenust sisse osta, mitte paisutada töötajate arvu," lausus ta.

Samuti rõhutas Kool, et tellitud fotod ei ole Äripäeva fotod, vaid projekti fotod, mida saavad kasutada ka Ukraina kolleegid.

Töötukassa kommunikatsiooninõunik lisas, et järgmiste lugude avaldamiseks loodavad nad siiski saada abi ka tasuta kanalitelt. Nimelt toimub poole aasta jooksul 17 seminari- või õppepäeva, millest 14 Kiievis ja kolm Tallinnas. Seal jagab teadmisi üle 20 Eesti töötukassa spetsialisti ja organisatsioonivälise eksperdi. Äripäevas ilmunu võttis kokku esimesed kaks õppeperioodi.

Äripäevas ilmunud intervjuu Meelis Paaveliga Kiievis on Youtube'is esmaspäeva pärastlõunaks kogunud 59 vaatamist. Samas sisuturundusloos sisalduvat intervjuud töötukassa Ukraina projektijuhi Aet Treiga on vaatud 70 korda ning videot, kuidas töötukassa delegatsioon Kiievisse saabumisel õhuhäiret kuulis, 81 korda. Videod on üleval olnud kuus päeva.