Iisraeli armee asus ohvriterohket Rafah' õhurünnakut uurima

Iisraeli sõjavägi teatas esmaspäeval, et alustas juurdlust seoses õhurünnakuga Gaza lõunaosa linnale Rafah'le, kus Hamasi ametnike sõnul hukkus vähemalt 45 Palestiina tsiviilisikut. USA tuletas Iisraelile taas meelde, et Palestiina tsiviilelanikke tuleb rünnakutest säästa.

Sõjaväe peajurist kindralmajor Yifat Tomer-Yerushalmi andis korralduse kindralstaabi faktide tuvastamise ja hindamise mehhanismi rakendamiseks Rafah' pühapäeva hilisõhtul aset leidnud rünnaku uurimise jaoks, teatas sõjavägi avalduses.

Teate kohaselt püüti rünnaku eel võtta tarvitusele mitu erinevat meedet, et vähendada asjassepuutumatute tsiviilisikute kahjustamise ohtu rünnaku ajal. Nii näiteks teostati muuhulgas täiendavat õhuseiret ja luureandmeid, lisaks kasutas juudiriigi lennuvägi täppislaskemoona.

Iisraeli juht Benjamin Netanyahu kirjeldas surmadega lõppenud Iisraeli õhurünnakut ümberasustatud palestiinlaste laagrile kui "traagilist äpardust".

"Me uurime juhtumit, see on meie poliitika," ütles Netanyahu esmaspäeval Knessetis peetud kõnes, teatas Haaretz.

Borrell: rünnakud tuleb viivitamatult lõpetada

Eri riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid on väljendanud esmaspäeval oma rahulolematust ja hukkamõistu seoses Iisraeli rünnakuga.

Euroopa Liidu välispoliitika juht Josep Borrell ütles, et ta on "hirmunud Rafah'st saabuvatest uudistest Iisraeli rünnakute kohta, milles hukkus kümneid ümberasustatud inimesi, sealhulgas väikesi lapsi".

"Ma mõistan selle kõige karmimalt hukka," ütles Borrell ja lisas: "Gazas pole turvalist kohta. Need rünnakud tuleb viivitamatult lõpetada. Kõik osapooled peavad austama rahvusvahelise kohtu korraldusi ja rahvusvahelist humanitaarõigust."

USA kutsub Iisraeli üles võtma kasutusele kõik ettevaatusabinõud tsiviilelanike kaitsmiseks pärast Rafah' rünnakut, teatas Valge Maja esmaspäeval.

Reuters vahendas USA riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja sõnu: "Iisraelil on õigus Hamasi jälitada ja me mõistame, et see rünnak tappis kaks kõrget Hamasi terroristi, kes vastutavad rünnakute eest Iisraeli tsiviilelanikele. Kuid nagu oleme selgelt öelnud, peab Iisrael tsiviilelanike kaitsmiseks võtma kõik võimalikud ettevaatusabinõud."

Pressiesindaja lisas, et USA kaasab aktiivselt Iisraeli kaitsejõude (IDF) ja kohapealseid partnereid, et hinnata Rafah's juhtunut.

Humanitaarabiorganisatsiooni Oxfam juht ütles esmaspäeval, et Iisrael on suurendanud Gaza vastu suunatud valimatute rünnakute arvu pärast seda, kui rahvusvaheline kohus tegi reedel otsuse, mis käskis koheselt peatada pealetung Rafah'le. "Olukord Gazas on katastroofiline," ütles Magnus Corfixen Sky Newsile.