Ilm püsib suvine

Teisipäeva öö on Eestis selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Kohati on udu. Sisemaal on tuul nõrk ja muutlik, rannikualadel puhub valdavalt lõunakaarest 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 17 kraadi.

Hommik on päikesepaisteline ja kuiv. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1 kuni 6 meetrit sekundis. Sooja on 18 kuni 23 kraadi.

Päev on Lääne-Eestis päikesepaisteline ja kuiv. Kesk- ja Ida-Eestis on ilm vahelduva pilvisusega ning pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma, on äikest, sekka võib tulla rahet. Puhub muutliku suunaga tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis, äikesega kaasnevad tugevamad puhangud. Sooja on 25 kuni 31, rannikul ja sajuhoogudes kohati 20 kraadi ümber.

Kolmapäev tuleb Mandri-Eestis laialdaselt vihmahoogude ja äikesega, saartel ja läänerannikul on kuivem. Öösel on sooja 13 kuni 18, päeval 25 kuni 29, kohati rannikul ja sajupilvede all 20 kraadi.

Neljapäeva öö ja ennelõuna on kohati vihmahoogudega, pärastlõunal areneb hoovihmapilvi üle terve maa ja siis on ka äikeseoht. Öösel on sooja 11 kuni 16, päeval 25 kuni 30, tuulele avatud rannikul ja sajupilvede all 20 kraadi.

Reedel on vihmahooge ja äikest kohati, laupäeval jälle laialt üle terve maa. Õhk püsib kuum.