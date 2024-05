Venemaa kaitseministeerium kinnitas, et Ukraina ajakirjanik Viktoria Roštšõna, kes kadus 2023. aasta augustis, on kinni peetud Venemaa okupeeritud territooriumil, teatas Ukraina Ajakirjanike Rahvuslik Liit (NUJU) 27. mail.

Oluline teisipäeval, 28. mail kell 11.47:

- Belgia lubab anda Kiievile üle 30 F-16 hävitajat aastaks 2028



- Venemaa kinnitas Ukraina ajakirjaniku kinnipidamist

- Ukraina president Zelenski külastab teisipäeval Belgiat

- Ukraina süüdimõistetud teenivad algselt eraldi üksustes

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1460 sõdurit

Belgia lubab anda Kiievile üle 30 F-16 hävitajat aastaks 2028

Belgia lubas anda Kiievile võitluseks Venemaa okupatsiooniväe sissetungi vastu 30 hävituslennukit F-16, teatasid mõlemad riigid teisipäeval Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski visiidi alguses, vahendas AFP-BNS.

"Esmakordselt täpsustab selline lepe täpse arvu F-16 hävituslennukeid (30), mis antakse üle Ukrainale kuni aastani 2028," kirjutas Zelenski sotsiaalmeediaplatvormil X (endine Twitter) pärast kahepoolse julgeolekuleppe allkirjastamist peaminister Alexander De Crooga.

Belgia välisminister Hadja Lahbib ütles hetki varem, et loodab tarnetega alustamist selle aasta lõpus.

Venemaa kinnitas Ukraina ajakirjaniku kinnipidamist

Venemaa kaitseministeerium kinnitas, et Ukraina ajakirjanik Viktoria Roštšõna, kes kadus 2023. aasta augustis, on kinni peetud Venemaa okupeeritud territooriumil, teatas Ukraina Ajakirjanike Rahvuslik Liit (NUJU) 27. mail.

Viktoria isa Volodõmõr Roštšõn sai Venemaa kaitseministeeriumilt kirja, milles kinnitati tema tütre vangistust, vahendas The Kyiv Independent.

"Olemasoleva teabe kohaselt on Roštšõna Viktoria Volodõmõrivna kinni peetud ja asub praegu Venemaa Föderatsiooni territooriumil," seisis kirjas.

Volodõmõr Roštšõn jagas kirja NUJU-ga ja võttis ühendust ka Rahvusvahelise Punase Risti Komiteega (ICRC), et kontrollida Venemaa kaitseministeeriumi väiteid. ICRC kinnitas, et Roštšõna on kinni peetud, kuid teatas, et neil ei ole hetkel talle ligipääsu.

Roshšõna kadus 3. augustil 2023, kui ta tegi reportaaži Venemaa okupeeritud territooriumil. Tema isa sai kaitseministeeriumi kirja 22. aprillil 2024. Roštšõna perekonna sõnul on kirjad Venemaa uurimiskomiteele, peaprokuratuurile ja ombudsmanile jäänud vastuseta.

Roštšõna perekond teatas NUJU-le, et nad esitasid taotluse Venemaa marionett-prokuratuuri büroole okupeeritud Mariupolis. Neile vastati, et Roštšõna vastu pole ühtegi menetlust algatatud.

BBC Venemaa teatas jaanuaris, et tuhanded Ukraina tsiviilisikud on Venemaal vangistuses ilma süüdistuse, kohtuprotsessi või õigusnõustajata.

Roštšõna on kajastanud Venemaa invasiooni mitme Ukraina uudistekanali jaoks, sealhulgas Hromadske, Ukrainska Pravda ja Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL).

Ukraina president Zelenski külastab teisipäeval Belgiat

Ukraina president Volodõmõr Zelenski külastab teisipäeval Belgiat, teatas esmaspäeval Belgia peaministri ametkond, vahendas AFP-STT-BNS.

Reis on muu hulgas seotud viimasel ajal lääneliitlastega sõlmitud julgeolekukokkulepetega. Belgias on kavas samuti allkirjastada riikidevaheline julgeolekulepe.

Ukraina liider kavatseb lennata Brüsselisse osana mitmesse Euroopa riiki suunduvast reisist, et koguda toetust Kiievile.

Meediakanalite UNIAN ja VRT andmetel oli visiit Hispaaniasse ja Belgiasse planeeritud kaks nädalat tagasi, kuid see jäi rindel valitseva keerulise olukorra tõttu ära.

Zelenski kohtub Belgia kuninga Philippe, peaminister Alexander De Croo ja kaitseminister Ludivine Dedonderiga.

Belgia otsustas juba sel aastal alustada Ukrainale hävitajate F-16 üleandmisega. Varem oli Brüssel teatanud, et see on võimalik 2025. aastal. Samuti eraldab Belgia 200 miljonit eurot Tšehhi algatusele osta Ukraina armeele suurtükiväe laskemoona.

Zelenski annab pärast kahepoolse julgeolekuleppe allkirjastamist pressikonverentsi Belgia peaministri De Crooga.

Ukraina riigipea külastab ka Belgia pealinnas asuvat sõjaväe lennubaasi, kus ta kohtub instruktoritega, kes aitavad välja õpetada Ukraina piloote.

Kokku on Brüssel alates 2022. aasta Venemaa sissetungist Ukrainale sõjalist toetust andnud 1,2 miljardi euro väärtuses.

Ukraina süüdimõistetud teenivad algselt eraldi üksustes

Süüdimõistetud, kes otsustavad teenida Ukraina relvajõudude ridades, teenivad eraldi ründeüksustes, rääkis esmaspäeval Ukraina justiitsminister Denõss Maljuska. Uudisteagentuur UNIAN-i vahendas BNS.

"Ründeüksused koosnevad praegu ainult karistuse kandnud inimestest. See tähendab, et need on monoliitsed üksused, mis pole segunenud teiste sõjaväelastega," täpsustas minister.

Maljuska sõnul võib see tulevikus muutuda ja väejuhatus jälgib protsessi.

Minister märkis, et nüüdseks on vabastatud 613 süüdimõistetut, kes ei osale veel sõjategevuses, sest nad on väljaõppel.

Ukraina alustas eelmisel nädalal esimeste vangide vabastamist uue seaduse alusel, mis pakub tingimisi vabastamist süüdimõistetutele, kes on võitluseks valmistunud ja soovivad sõjaväes teenida, teatas kolmapäeval piirkondlik kohus.

Enam kui 3000 kinnipeetavat on taotlenud sõjaväeteenistusse minekut, kuna selle kuu alguses võeti vastu seadus, mis sillutas teed nende värbamiseks.

Samm kordab sarnast lähenemist Venemaal, kus on amnestia lubadusel saadetud Ukrainasse võitlema kümneid tuhandeid vange.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski allkirjastas enne seda seaduse, mille kohaselt võib süüdimõistetuid tingimisi vabastada, kui nad nõustuvad lepingu alusel sõjaväeteenistusse minema.

Ülemraada veebilehel on kirjas, et seaduseelnõu nr 11079-1 tagastati riigipea allkirjaga 17. mail.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1460 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 502 800 (võrdlus eelmise päevaga +1460);

- tankid 7692 (+21);

- jalaväe lahingumasinad 14 858 (+40);

- suurtükisüsteemid 13 029 (+48);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1085 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 815 (+0);

- lennukid 357 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 10 482 (+15);

- tiibraketid 2209 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 17 740 (+46);

- laevad / paadid 27 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2122 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.